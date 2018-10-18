  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/10/2018 16:45

《盤後部署》港股盡現疲態，料２５２００至２６０００間區間上落

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局公布９月會議記錄，表明將進一步漸進加息，拖累
美股表現，三大指數全線下跌。
　　港股今日繼續疲弱，今早高開２１２點報２５６７４，已是全日高收，惟內地股權質押風險
未解，致Ａ股表現向下，港股隨後升幅收窄由升倒跌，午後跌幅擴大，一度低見２５２６１點，
跌２００點，最終恆指收跌７點或０﹒０３％，全日成交額８７７﹒６６億元增加１５﹒７％。
　　國指收報１０１３６點，跌６１點或０﹒０６％。上證綜合指數收２４８６，跌２﹒９４％
，成交１０６５﹒７７億元人民幣。
　
＊儲局鷹派信號，美元美債走強＊
　　
　　中美貿易戰未見好轉，美國總統特朗普在昨日接受媒體採訪時稱，排除現時與中國作貿易談
判的可能，加上美國商務部羅斯在接受訪問時亦表示：「中美兩國貿易談判看來已經中斷」。
　　另一方面，美國昨日發表匯率操控國名單，雖未有列中國為匯率操控國，惟美國表示中國仍
在監測名單之中，美國往後所有貿易談判均會列入防止匯率操縱的條款，近期人民幣持續貶值將
加據美國對華貿易逆差，為未來談判增添變數，其次白宮宣布即日起啟動程序退出萬國郵政聯盟
，劍指中國享有優惠折扣向美國及歐洲發送包裹，凡此種種為貿易戰增添變數。
　　周二（１６日）美國財政部公布，中國連續第三個月減持美國國債，中國８月持有美債金額
跌至１﹒１７萬億美元，按月下跌０﹒５％，總額跌至１年低位。美國十年期國債息率升
１﹒３２％或４１７點子，收報３﹒２０５厘，加上預計美國在１２月加息機會大，美匯指數曾
見９５﹒７水平，見一星期高位，美元美債息率走強，港股將持續弱勢難見反彈。
　
＊股匯雙殺，中港股市難見反彈＊
　　
　　人幣中間價今日再度下調超過１７０點。在岸人民幣兌美元（ＣＮＹ）盤中曾跌穿６﹒９４
關口，為２０１７年１月新低，２１個月以來首次，一度低見６﹒９４２２，加上人民銀行繼續
暫停公開市場操作，今日無逆回購到期，人幣持續弱勢，資產變相減值。另一方面，受股票質押
風險憂慮加劇等消息拖累，Ａ股今日失守２５００點關創４年新低，在股匯雙殺下，Ａ股持續弱
勢，港股亦見疲態。
　　港股今日高開走低，盡現疲態，暫難補上周四（１１日）下跌裂口（２５４３７至
２６１９３），騰訊（００７００）等重磅股備受打壓，港股難有升勢，料將在２５２００至
２６０００點區間上落，惟港股即將踏入第三季業績期，部分重磅國企料可支撐港股表現，港股
於２５０００點有一定支持。（ｓｃ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS18/10/2018
【FOCUS】「匯率操縱國」引而不發 侵侵另闢新戰線制華
生財有道18/10/2018
【油市博奕】油組避談油價 恐美國立法阻油價操控
中國故事18/10/2018
外資趁亂換馬 順鑫農業千杯不醉
生財有道18/10/2018
難得一身好本領 吉利前景仍需觀望
生財有道18/10/2018
純淨本地業務 香港電訊加價更吸金
剖析天下18/10/2018
美債息抽升 環球資金大轉移
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN