《盤後部署》港股盡現疲態，料２５２００至２６０００間區間上落

《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局公布９月會議記錄，表明將進一步漸進加息，拖累

美股表現，三大指數全線下跌。

港股今日繼續疲弱，今早高開２１２點報２５６７４，已是全日高收，惟內地股權質押風險

未解，致Ａ股表現向下，港股隨後升幅收窄由升倒跌，午後跌幅擴大，一度低見２５２６１點，

跌２００點，最終恆指收跌７點或０﹒０３％，全日成交額８７７﹒６６億元增加１５﹒７％。

國指收報１０１３６點，跌６１點或０﹒０６％。上證綜合指數收２４８６，跌２﹒９４％

，成交１０６５﹒７７億元人民幣。



＊儲局鷹派信號，美元美債走強＊



中美貿易戰未見好轉，美國總統特朗普在昨日接受媒體採訪時稱，排除現時與中國作貿易談

判的可能，加上美國商務部羅斯在接受訪問時亦表示：「中美兩國貿易談判看來已經中斷」。

另一方面，美國昨日發表匯率操控國名單，雖未有列中國為匯率操控國，惟美國表示中國仍

在監測名單之中，美國往後所有貿易談判均會列入防止匯率操縱的條款，近期人民幣持續貶值將

加據美國對華貿易逆差，為未來談判增添變數，其次白宮宣布即日起啟動程序退出萬國郵政聯盟

，劍指中國享有優惠折扣向美國及歐洲發送包裹，凡此種種為貿易戰增添變數。

周二（１６日）美國財政部公布，中國連續第三個月減持美國國債，中國８月持有美債金額

跌至１﹒１７萬億美元，按月下跌０﹒５％，總額跌至１年低位。美國十年期國債息率升

１﹒３２％或４１７點子，收報３﹒２０５厘，加上預計美國在１２月加息機會大，美匯指數曾

見９５﹒７水平，見一星期高位，美元美債息率走強，港股將持續弱勢難見反彈。



＊股匯雙殺，中港股市難見反彈＊



人幣中間價今日再度下調超過１７０點。在岸人民幣兌美元（ＣＮＹ）盤中曾跌穿６﹒９４

關口，為２０１７年１月新低，２１個月以來首次，一度低見６﹒９４２２，加上人民銀行繼續

暫停公開市場操作，今日無逆回購到期，人幣持續弱勢，資產變相減值。另一方面，受股票質押

風險憂慮加劇等消息拖累，Ａ股今日失守２５００點關創４年新低，在股匯雙殺下，Ａ股持續弱

勢，港股亦見疲態。

港股今日高開走低，盡現疲態，暫難補上周四（１１日）下跌裂口（２５４３７至

２６１９３），騰訊（００７００）等重磅股備受打壓，港股難有升勢，料將在２５２００至

２６０００點區間上落，惟港股即將踏入第三季業績期，部分重磅國企料可支撐港股表現，港股

於２５０００點有一定支持。（ｓｃ）

