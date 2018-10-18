《經濟通通訊社１８日專訊》日本財務省周四公布的數據顯示，日本９月出口同比下降
１﹒２％，為２２個月來首次下降。市場原預期增長１﹒９％。日本８月出口同比增長
６﹒６％。
日本９月進口較上年同期增長７﹒０％，預估中值為增長１３﹒７％。
日本９月貿易收支為順差１３９６億日圓（１２﹒４億美元），預估中值為逆差５００億日
圓。（ｋｔ）
18/10/2018 08:44
《地區經濟》日本９月出口不升反跌逾１％，２２個月來首次下降
《經濟通通訊社１８日專訊》日本財務省周四公布的數據顯示，日本９月出口同比下降
１﹒２％，為２２個月來首次下降。市場原預期增長１﹒９％。日本８月出口同比增長
６﹒６％。
日本９月進口較上年同期增長７﹒０％，預估中值為增長１３﹒７％。
日本９月貿易收支為順差１３９６億日圓（１２﹒４億美元），預估中值為逆差５００億日
圓。（ｋｔ）
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