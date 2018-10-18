《經濟通通訊社１８日專訊》於本港從事外國製瓷磚銷售及供應的ＭＯＳ ＨＯＵＳＥ
（０１６５３），據輝立暗盤數據顯示，股份開報０﹒２１元，較招股價０﹒１９元高開１０﹒
５２％，現報０﹒２６元升３６﹒８４％，股份一度高見０﹒２８元。以最高價計算，每手
２００００股，不計手續費，每手可賺１８００元。
於耀才暗盤數據顯示，現報０﹒２６元，升０﹒０７元或３６﹒８４％。（ｕｌ）
18/10/2018 16:17
【新股上市】ＭＯＳ ＨＯＵＳＥ暗盤現高上市價近３７％
《經濟通通訊社１８日專訊》於本港從事外國製瓷磚銷售及供應的ＭＯＳ ＨＯＵＳＥ
（０１６５３），據輝立暗盤數據顯示，股份開報０﹒２１元，較招股價０﹒１９元高開１０﹒
５２％，現報０﹒２６元升３６﹒８４％，股份一度高見０﹒２８元。以最高價計算，每手
２００００股，不計手續費，每手可賺１８００元。
於耀才暗盤數據顯示，現報０﹒２６元，升０﹒０７元或３６﹒８４％。（ｕｌ）
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