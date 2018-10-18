【新股上市】ＭＯＳ　ＨＯＵＳＥ暗盤現高上市價近３７％

《經濟通通訊社１８日專訊》於本港從事外國製瓷磚銷售及供應的ＭＯＳ ＨＯＵＳＥ

（０１６５３），據輝立暗盤數據顯示，股份開報０﹒２１元，較招股價０﹒１９元高開１０﹒

５２％，現報０﹒２６元升３６﹒８４％，股份一度高見０﹒２８元。以最高價計算，每手

２００００股，不計手續費，每手可賺１８００元。

於耀才暗盤數據顯示，現報０﹒２６元，升０﹒０７元或３６﹒８４％。（ｕｌ）

