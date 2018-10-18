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18/10/2018 09:36

《異動股》美原油庫存較預期增近三倍，中海油跌逾３％暫最差藍籌

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國原油庫存較預期大增近三倍，拖累紐約１１月期油隔晚（
１７日）大挫３％，並跌穿７０美元，為一個月以來首次，收報每桶６９﹒７５美元。布蘭特１
２月期油盤中跌穿８０美元，但收市則企穩，報每桶８０﹒０５美元，下跌１﹒３６美元，或１
﹒７％，較１０月３日觸及的８６﹒７４美元四年高位低近７美元。
　　中海油（００８８３）受油價下跌影響，現報１４﹒４４元，跌３﹒２２％，盤中低報
１４﹒３６元，成交達１００２萬股，涉資１﹒４６億元。另一方面，中海油服（０２８８３）
報７﹒４６元，跌０﹒３２元，跌４﹒１１％，成交達１８４萬股，涉資１３９９萬元。　
　　現時，恆生指數報２５４６９，升７點或升０﹒０３％，主板成交６２﹒９３億元。國企指
數報１０１６１點，跌０﹒３６％或跌３６點。上證綜合指數報２５２５，跌３５點或跌
１﹒４％，成交８０﹒４９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上石化　（００３３８）　　　３﹒７４元　　　升０﹒５４％　　
　　中石化　（００３８６）　　　６﹒６９元　　　跌１﹒４７％
　　中石油　（００８５７）　　　６﹒０９元　　　升０﹒６６％　
　　中海油　（００８８３）　　１４﹒４４元　　　跌３﹒２２％
　　中海油服（０２８８３）　　　７﹒４６元　　　跌４﹒１１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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