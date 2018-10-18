《異動股》美原油庫存較預期增近三倍，中海油跌逾３％暫最差藍籌

《經濟通通訊社１８日專訊》美國原油庫存較預期大增近三倍，拖累紐約１１月期油隔晚（

１７日）大挫３％，並跌穿７０美元，為一個月以來首次，收報每桶６９﹒７５美元。布蘭特１

２月期油盤中跌穿８０美元，但收市則企穩，報每桶８０﹒０５美元，下跌１﹒３６美元，或１

﹒７％，較１０月３日觸及的８６﹒７４美元四年高位低近７美元。

中海油（００８８３）受油價下跌影響，現報１４﹒４４元，跌３﹒２２％，盤中低報

１４﹒３６元，成交達１００２萬股，涉資１﹒４６億元。另一方面，中海油服（０２８８３）

報７﹒４６元，跌０﹒３２元，跌４﹒１１％，成交達１８４萬股，涉資１３９９萬元。

現時，恆生指數報２５４６９，升７點或升０﹒０３％，主板成交６２﹒９３億元。國企指

數報１０１６１點，跌０﹒３６％或跌３６點。上證綜合指數報２５２５，跌３５點或跌

１﹒４％，成交８０﹒４９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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上石化 （００３３８） ３﹒７４元 升０﹒５４％

中石化 （００３８６） ６﹒６９元 跌１﹒４７％

中石油 （００８５７） ６﹒０９元 升０﹒６６％

中海油 （００８８３） １４﹒４４元 跌３﹒２２％

中海油服（０２８８３） ７﹒４６元 跌４﹒１１％

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（ｓｃ）

