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即市新聞

18/10/2018 09:37

《中資異動》華晨插３％，中金料內地第四季汽車銷量料跌一成

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地車市已進入寒冬，中金公司進一步看淡行業前景，預期內
地第四季汽車銷量料跌一成，一眾車股今日急剎停。
　　華晨中國（０１１１４）上日（１６日）微升近０﹒３％，惟今日再顯著下挫，現價插
３﹒１３％，報７﹒１１元。長城汽車（０２３３３）軟２﹒３９％，報４﹒４９元。東風集團
股份（００４８９）亦滑１﹒７４％，報７﹒３２元。
　　不過，中金看好比亞迪（０１２１１），目標價由５７元調高至６５元，評級由「持有」升
至「買入」，令比亞迪成為車股的奇葩，現價漲１﹒８％，報５０﹒９５元。
　　中金公司預計，今年第四季汽車銷量按年下跌１０％，因去年同期受購置稅退出影響基數較
高，行業拐點可能會在明年第二季下一個需求旺季到來，原材料價格亦將有所下降。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華晨中國（０１１１４）　　　　７﹒１１元　　　跌３﹒１３％
　　長城汽車（０２３３３）　　　　４﹒４９元　　　跌２﹒３９％
　　東風集團（００４８９）　　　　７﹒３２元　　　跌１﹒７４％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　７﹒０７元　　　跌１﹒１２％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１３﹒９４元　　　跌０﹒７１％
　　北京汽車（０１９５８）　　　　５﹒０２元　　　跌０﹒４０％
　　比亞迪　（０１２１１）　　　５０﹒９５元　　　升１﹒８０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｌ）

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