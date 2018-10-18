《中資異動》華晨插３％，中金料內地第四季汽車銷量料跌一成

《經濟通通訊社１８日專訊》內地車市已進入寒冬，中金公司進一步看淡行業前景，預期內

地第四季汽車銷量料跌一成，一眾車股今日急剎停。

華晨中國（０１１１４）上日（１６日）微升近０﹒３％，惟今日再顯著下挫，現價插

３﹒１３％，報７﹒１１元。長城汽車（０２３３３）軟２﹒３９％，報４﹒４９元。東風集團

股份（００４８９）亦滑１﹒７４％，報７﹒３２元。

不過，中金看好比亞迪（０１２１１），目標價由５７元調高至６５元，評級由「持有」升

至「買入」，令比亞迪成為車股的奇葩，現價漲１﹒８％，報５０﹒９５元。

中金公司預計，今年第四季汽車銷量按年下跌１０％，因去年同期受購置稅退出影響基數較

高，行業拐點可能會在明年第二季下一個需求旺季到來，原材料價格亦將有所下降。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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華晨中國（０１１１４） ７﹒１１元 跌３﹒１３％

長城汽車（０２３３３） ４﹒４９元 跌２﹒３９％

東風集團（００４８９） ７﹒３２元 跌１﹒７４％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒０７元 跌１﹒１２％

吉利汽車（００１７５） １３﹒９４元 跌０﹒７１％

北京汽車（０１９５８） ５﹒０２元 跌０﹒４０％

比亞迪 （０１２１１） ５０﹒９５元 升１﹒８０％

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（ｋｌ）

