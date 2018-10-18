《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國商務部公布，１－９月全國新設立外
商投資企業４５９２２家，同比增長９５﹒１％，實際使用外資６３６７億元人民幣，同比增長
２﹒９％。（折合９７９﹒６億美元，同比增６﹒４％）
９月全國新設立外商投資企業４５９１家，同比增長４５﹒７５％，實際使用外資
７６２﹒７億元人民幣，同比增長８％（折合１１４﹒６億美元，同比增８﹒３％）。
18/10/2018 15:24
【駐京專電】商務部：９月ＦＤＩ為１１４億美元，增８﹒３％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國商務部公布，１－９月全國新設立外
商投資企業４５９２２家，同比增長９５﹒１％，實際使用外資６３６７億元人民幣，同比增長
２﹒９％。（折合９７９﹒６億美元，同比增６﹒４％）
９月全國新設立外商投資企業４５９１家，同比增長４５﹒７５％，實際使用外資
７６２﹒７億元人民幣，同比增長８％（折合１１４﹒６億美元，同比增８﹒３％）。
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