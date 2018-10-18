【貿易開戰】商務部：首三季中美雙邊貿易增長，說明兩國具互補性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》商務部新聞發言人高峰表示，對於中美貿

易摩擦的談判，我們的立場是一貫的，我們將繼續堅持對外開放，推動中國經濟在開放條件下向

高質量發展。希望美方能夠真正採取建設性的舉措，推動中美經貿合作向更高水平發展。希望中

美之間撥開雲霧，以互利共贏造福兩國人民。

他表示，前三季度中美雙邊貿易同期增長主要受到美國市場需求影響，充分說明中美兩國在

經貿領域具有較強的互補性。

