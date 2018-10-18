《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》商務部新聞發言人高峰表示，對於中美貿
易摩擦的談判，我們的立場是一貫的，我們將繼續堅持對外開放，推動中國經濟在開放條件下向
高質量發展。希望美方能夠真正採取建設性的舉措，推動中美經貿合作向更高水平發展。希望中
美之間撥開雲霧，以互利共贏造福兩國人民。
他表示，前三季度中美雙邊貿易同期增長主要受到美國市場需求影響，充分說明中美兩國在
經貿領域具有較強的互補性。
18/10/2018 16:10
【貿易開戰】商務部：首三季中美雙邊貿易增長，說明兩國具互補性
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》商務部新聞發言人高峰表示，對於中美貿
易摩擦的談判，我們的立場是一貫的，我們將繼續堅持對外開放，推動中國經濟在開放條件下向
高質量發展。希望美方能夠真正採取建設性的舉措，推動中美經貿合作向更高水平發展。希望中
美之間撥開雲霧，以互利共贏造福兩國人民。
他表示，前三季度中美雙邊貿易同期增長主要受到美國市場需求影響，充分說明中美兩國在
經貿領域具有較強的互補性。
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