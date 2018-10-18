《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》關於中國民企如何應對中美貿易摩擦，商
務部新聞發言人高峰表示，民營經濟是中國國民經濟的重要組成部分，前三季度民營經濟出口佔
到總出口的４７﹒９％，美方挑起的貿易摩擦對企業造成了一定的影響，中國的各級政府正在出
台措施，幫助他們應對。如果美方展示誠意，雙方應該在平等的基礎上談判。
18/10/2018 16:10
【貿易開戰】商務部：貿易戰影響民企，各級政府正出台措施助應對
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》關於中國民企如何應對中美貿易摩擦，商
務部新聞發言人高峰表示，民營經濟是中國國民經濟的重要組成部分，前三季度民營經濟出口佔
到總出口的４７﹒９％，美方挑起的貿易摩擦對企業造成了一定的影響，中國的各級政府正在出
台措施，幫助他們應對。如果美方展示誠意，雙方應該在平等的基礎上談判。
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