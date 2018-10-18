【連環爆雷】小米投資的寓見公寓曝出資金鏈斷裂

《經濟通通訊社１８日專訊》距離８月杭州鼎家暴雷不足兩月，小米投資的寓見公寓又被曝

出資金鏈斷裂。網上流傳的一份寓見公寓發布的《業主公告》顯示，公司已出現嚴重的資金短缺

，股權已全部質押給貸款銀行，帳戶管理權也已經被貸款銀行全面接受，公司已沒有任何資金可

以調配，沒有任何能力支付各位業主的租金，瀕臨倒閉。

寓見公寓副董事長林小森在公告中稱，杭州長租平台鼎家的爆雷事件導致寓見公寓新一輪融

資失敗。

寓見公寓隸屬於上海小寓信息科技有限公司，成立於２０１４年，布局上海及華東，擁有門

店４３家，開業房源數超過２萬戶，管理資產超過３００億元人民幣。



＊寓見公寓合作的貸款機構五花八門＊



據《財新》引述與寓見公寓有合作關係的銀行人士稱，寓見公寓的問題與此前爆雷的長租平

台杭州鼎家類似，都是佔用貸款機構給租客的租金貸款，再高價拿房源，導致資金期限錯配和挪

用。

該人士稱，寓見公寓合作的貸款機構五花八門，涉及浦發銀行信用卡、建設銀行信用卡、平

安好房金融等大型金融機構，還有螞蟻借唄、分付君、應花分期、麼麼貸、元寶ｅ家等互聯網貸

款機構。雖然每家機構給的信用額度不大，通常只有１億元人民幣，但此事對銀行等持牌機構的

聲譽構成影響。

隨著大量資本進入長租公寓行業，企業為搶佔房源，哄抬租價、隨意挪用租金，大大放大了

行業風險。其中最直接的風險就是未來租金的不確定性，空置率過高、租金異常波動、租戶違約

等因素都有可能影響到未來的租金收入。

同時，因行業盈利模式上難以避免的回報周期長的問題，這些企業無法自我造血，只能靠外

部融資輸血，一旦融資不暢，或者一旦房租停止上漲甚至下行，或者由於政策監管使長租信貸方

式受限，也會便會面臨資金鏈斷裂的危機。（ｌｃ）

