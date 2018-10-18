《午市前瞻》港股短期上望２６２００，繼而續探底

《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局發表的９月份議息會議紀錄發出鷹派信號，表明將

繼續漸進加息，拖累美股受壓，惟金融股顯著上升，限制大市跌勢。而美國財政部在半年度匯率

報告中，沒有將中國列入匯率操縱國，中美貿易戰緊張局勢略為紓緩，帶動港股大幅高開，惟受

累於Ａ場再度大挫，恆指反覆向下。

恆指今早高開２１２點報２５６７４，已是早市最高位，其後升幅收窄，午收前更曾倒跌跌

６７點至２５３９４，半日收報２５４２４，跌３７點或跌０﹒１５％，主板成交４６６﹒２５

億元。國企指數午收報１０１２３點，跌０﹒７３％或跌７４點。

內地股權質押風險未解，拖累滬綜指一度下插至２５０４點，逼近跌穿２５００點大關，半

日收報２５１０點，下插１﹒９９％，成交６２８﹒５７億元人民幣。

本港重磅藍籌股方面，港交所（００３８８）今早大幅高開４％後升幅收窄，午收彈

１﹒８％，報２０３﹒４元，重上２００元。友邦保險（０１２９９）漲０﹒８１％，報

６１﹒９５元。中移動（００９４１）微升０﹒３２％，報７７﹒９５元。

匯控（００００５）一度跌至６４﹒２５元，創近１７個月新低，中午收報６４﹒３５元，

跌０﹒６９％。新華社再針對網遊成癮問題發文，騰訊控股（００７００）走低１﹒０７％，報

２７８﹒４元。



＊美原油庫存大增油價急跌，中石化瀉近４％最差藍籌＊



美國原油庫存較預期大增近三倍，拖累紐約１１月期油隔晚（１７日）大挫３％，並跌穿

７０美元，為一個月以來首次。消息拖累石油石化股著顯下挫。中石化（００３８６）第三季度

業績不及市場預期，化工業務盈利能力下降，股價大瀉３﹒６８％，報６﹒５４元，為跌幅最大

藍籌；中海油（００８８３）下插２﹒５５％，報１４﹒５４元；中石油（００８５７）亦走低

１﹒９８％，報５﹒９３元。

中金公司看淡車市前景，預期內地第四季汽車銷量料跌一成，行業要到明年第二季需求旺季

才出現好轉。華晨（０１１１４）急跌４﹒６３％，報７元。長城汽車（０２３３３）午收報

４﹒４３元，下挫３﹒７％，為跌幅最大國指成分股。東風集團（００４８９）軟３﹒２２％，

報７﹒２１元。不過，中金看好比亞迪（０１２１１），目標價由５７元調高至６５元，評級由

「持有」升至「買入」。比亞迪成車股的奇葩，逆市抽升１﹒８％，報５０﹒９５元。



＊港珠澳大橋開通在即，金沙升逾２％冠藍籌＊



港珠澳大橋下周二（２３日）開通，濠賭股近全線造好。金沙中國（０１９２８）漲

２﹒５５％，報３４﹒１５元，為升幅最大藍籌。銀娛（０００２７）飆２％，報４５﹒８元。

澳博控股（００８８０）獲摩根大通調高評級，由「中性」升至「增持」，雖然目標價輕微

由１０元下調至９﹒５元，但無礙股價走高３﹒８９％，報６﹒９４元。美高梅（０２２８２）

遭摩通降級兼削價，但半日亦彈０﹒９７％，報１２﹒４８元。

陸路運輸股亦獲大橋開通帶挈，絲路物流控股（００９８８）抽高２９﹒３１％，報

０﹒０７５元；冠忠巴士（００３０６）漲２﹒２２％，報４﹒１５元；粵運交通

（０３３９９）亦高收１﹒３３％，報３﹒０４元。



＊人民幣見逾年半新低，內銀內房股齊齊偏軟＊



內地９月信貸數據普遍理想，惟受累於人民幣匯率走弱，在岸人民幣一度跌至６﹒９４水平

，創２１個月低，內銀升勢並不顯著，半日收市僅農行（０１２８８）上升，其餘三大行均要下

跌。農行升０﹒２８％，報３﹒５４元；建行（００９３９）無起跌，報６﹒０９元。工行

（０１３９８）向下０﹒３９％，報５﹒１６元；中行（０３９８８）午收跌０﹒６２％，報

３﹒２３元

內房股兩邊走，萬科（０２２０２）下挫２﹒６４％，報２２﹒１５元；恆大集團董事局主

席許家印蟬聯胡潤地產榜首富，中國恆大（０３３３３）股價未有刺激向上，隨市跌２﹒２６％

，報１９﹒０２元。

碧桂園（０２００７）走低１﹒３４％，報８﹒０７元，而另外兩隻內房藍籌均上升。中海

外（００６８８）漲１﹒５５％，報２２﹒９元；華潤置地（０１１０９）走高０﹒６％，報

２５﹒１元。



＊沈振盈：美國收水資金緊張，港股中期試二萬四＊



港股持續低迷，訊匯證券行政總裁沈振盈向《經濟通通訊社》表示，現階段港股都會走向熊

市繼續探底。他認為中美貿易戰局勢緊張，對中港及美國經濟都會造成破壞，加上歐債危機未緩

和，環球投資環境都會呈負面走勢。再者，美國持續加息及縮表，資產負債表縮細，令市場資金

更為緊張。他表示大市短期上望２６２００點，而下線暫定於２５０００點，相信大市中期更會

下跌至最低２４０００點。（ｋｔ、ｋｌ）

