【夜期時段】即月期指最新報２５４４２點，升３５點，低水１３點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５４０２點，跌５點，低水５３

點，最新報２５４４２點，升３５點，低水１３點，合約成交４９７６張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０１２８點，跌１點，低水９點，最新報

１０１４５點，升１６點，高水８點，合約成交１３４７張。（ｃｈ）

