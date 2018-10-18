《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５４０２點，跌５點，低水５３
點，最新報２５４４２點，升３５點，低水１３點，合約成交４９７６張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０１２８點，跌１點，低水９點，最新報
１０１４５點，升１６點，高水８點，合約成交１３４７張。（ｃｈ）
18/10/2018 18:15
【夜期時段】即月期指最新報２５４４２點，升３５點，低水１３點
《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５４０２點，跌５點，低水５３
點，最新報２５４４２點，升３５點，低水１３點，合約成交４９７６張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０１２８點，跌１點，低水９點，最新報
１０１４５點，升１６點，高水８點，合約成交１３４７張。（ｃｈ）
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