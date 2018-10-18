《再戰明天》內地公布經濟增長、工業及零售數據，本港公布失業率

《經濟通通訊社１８日專訊》明日（１９日），內地公布經濟增長、工業及零售數據。香港

公布９月失業率。



＊美聯儲金融監管副主席夸爾斯演講＊



周五將公布的業績的美國大企業有：Ｔｒａｖｅｌｅｒｓ和寶潔等。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：１５ａｍ，美聯儲金融監管副主席夸爾斯在紐

約經濟俱樂部午餐會演講。

明午２：３０ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥在日本信託銀行協會會議發表簡短講話。

明日，中國舉行三季度國民經濟運行情況新聞發布會。



＊日本公布９月通脹率，內地公布經濟增長、工業及零售數據＊



在數據方面，明日早上７：３０ａｍ，日本公布９月消費者物價指數，年率料維持於

１﹒３％。

１０：００ａｍ，中國公布第三季國內生產總值（經季節調整）季率料由１﹒８％放緩至

１﹒６％；年率料由６﹒７％降至６﹒６％；第三季國內生產總值（年初至今）料由６﹒８％降

至６﹒７％。內地９月城鎮固定資產投資（年初至今）年率料維持於５﹒３％；工業生產年率料

由６﹒１％放緩至６％；工業生產（年初至今）年率料由６﹒５％下滑至６﹒４％；零售銷售

（年初至今）年率料維持於９﹒３％；９月零售銷售年率料維持於９％。

４：３０ｐｍ，香港公布９月失業率（經季節調整），料維持於２﹒８％。同時，英國公布

９月公共部門淨借款，料由５９億英鎊下滑至４６億英鎊。



＊華潤水泥和招金派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：東方大學城控股（０８０６７）、閱文集團

（００７７２）、海鑫集團（０８４０９）、萬嘉集團（００４０１）和天譽置業

（０００５９）。

公布業績的公司有：東方大學城控股、華潤水泥控股（０１３１３）、招金礦業

（０１８１８）、鄭州銀行（０６１９６）和長虹佳華（０８０１６）（ｈｏ）

