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即市新聞

18/10/2018 19:02

《再戰明天》內地公布經濟增長、工業及零售數據，本港公布失業率

　　《經濟通通訊社１８日專訊》明日（１９日），內地公布經濟增長、工業及零售數據。香港
公布９月失業率。

＊美聯儲金融監管副主席夸爾斯演講＊

　　周五將公布的業績的美國大企業有：Ｔｒａｖｅｌｅｒｓ和寶潔等。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：１５ａｍ，美聯儲金融監管副主席夸爾斯在紐
約經濟俱樂部午餐會演講。
　　明午２：３０ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥在日本信託銀行協會會議發表簡短講話。
　　明日，中國舉行三季度國民經濟運行情況新聞發布會。

＊日本公布９月通脹率，內地公布經濟增長、工業及零售數據＊

　　在數據方面，明日早上７：３０ａｍ，日本公布９月消費者物價指數，年率料維持於
１﹒３％。
　　１０：００ａｍ，中國公布第三季國內生產總值（經季節調整）季率料由１﹒８％放緩至
１﹒６％；年率料由６﹒７％降至６﹒６％；第三季國內生產總值（年初至今）料由６﹒８％降
至６﹒７％。內地９月城鎮固定資產投資（年初至今）年率料維持於５﹒３％；工業生產年率料
由６﹒１％放緩至６％；工業生產（年初至今）年率料由６﹒５％下滑至６﹒４％；零售銷售
（年初至今）年率料維持於９﹒３％；９月零售銷售年率料維持於９％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布９月失業率（經季節調整），料維持於２﹒８％。同時，英國公布
９月公共部門淨借款，料由５９億英鎊下滑至４６億英鎊。

＊華潤水泥和招金派業績＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：東方大學城控股（０８０６７）、閱文集團
（００７７２）、海鑫集團（０８４０９）、萬嘉集團（００４０１）和天譽置業
（０００５９）。
　　公布業績的公司有：東方大學城控股、華潤水泥控股（０１３１３）、招金礦業
（０１８１８）、鄭州銀行（０６１９６）和長虹佳華（０８０１６）（ｈｏ）

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