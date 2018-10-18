《經濟通通訊社１８日專訊》莊士中國（００２９８）旗下屯門新盤「弦海」今日開價，首
批將推出７５伙，計及折扣後，入場費最低為２８８﹒９萬元。
首批單位包括４９個開放式及２６個兩房單位，實用面積介乎１６２至４４７平方呎，定價
由３４３﹒９萬元至７７０﹒８萬元，呎價介乎１５１５１元至２２５６８元。買家最高可享
１６％折扣優惠，折實售價２８８﹒９萬元至６４７﹒５萬元。
莊士中國董事總經理莊家彬表示，首批定價參考了同區樓盤及近期開賣的新盤，認為市場對
小型單位有需求，對銷情有信心。（ｃｈ）
18/10/2018 13:12
【本港樓市】屯門弦海首批推７５伙，折實入場費由２８９萬元起
《經濟通通訊社１８日專訊》莊士中國（００２９８）旗下屯門新盤「弦海」今日開價，首
批將推出７５伙，計及折扣後，入場費最低為２８８﹒９萬元。
首批單位包括４９個開放式及２６個兩房單位，實用面積介乎１６２至４４７平方呎，定價
由３４３﹒９萬元至７７０﹒８萬元，呎價介乎１５１５１元至２２５６８元。買家最高可享
１６％折扣優惠，折實售價２８８﹒９萬元至６４７﹒５萬元。
莊士中國董事總經理莊家彬表示，首批定價參考了同區樓盤及近期開賣的新盤，認為市場對
小型單位有需求，對銷情有信心。（ｃｈ）
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