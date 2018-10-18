《經濟通通訊社１８日專訊》中銀香港（０２３８８）宣布，即日起推出「限時網上閃購定
期存款優惠」，「綜合理財服務」的個人客戶以５萬元或以上透過網上銀行或手機銀行開立定期
存款，可獲高達２﹒４５％特優定存年利率。
當中，港元３個月期年利率為１﹒８％，６個月期為２％；美元３個月期為２﹒２％，６個
月期為２﹒４５％。（ｃｈ）
18/10/2018 18:05
【港元利率】中銀香港推網上定存優惠，港元６個月為２％
《經濟通通訊社１８日專訊》中銀香港（０２３８８）宣布，即日起推出「限時網上閃購定
期存款優惠」，「綜合理財服務」的個人客戶以５萬元或以上透過網上銀行或手機銀行開立定期
存款，可獲高達２﹒４５％特優定存年利率。
當中，港元３個月期年利率為１﹒８％，６個月期為２％；美元３個月期為２﹒２％，６個
月期為２﹒４５％。（ｃｈ）
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