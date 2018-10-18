《經濟通通訊社１８日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，首三季
度控股子公司總保費收入約５６１５﹒４１億元（人民幣．下同），按年升１９％。當中，平安
人壽保費收入按年升２０﹒９％至３６０１﹒８２億元。
壽險業務原保險合同保費收入合計為３８０３﹒９５億元，升２１﹒２％；個人業務新業務
升２１﹒６％，團體業務新業務升１０﹒３％。（ｋｙ）
18/10/2018 17:23
平保首三季控股子公司總保費收入升１９％至逾５６１５億人幣
《經濟通通訊社１８日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，首三季
度控股子公司總保費收入約５６１５﹒４１億元（人民幣．下同），按年升１９％。當中，平安
人壽保費收入按年升２０﹒９％至３６０１﹒８２億元。
壽險業務原保險合同保費收入合計為３８０３﹒９５億元，升２１﹒２％；個人業務新業務
升２１﹒６％，團體業務新業務升１０﹒３％。（ｋｙ）
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