平保首三季控股子公司總保費收入升１９％至逾５６１５億人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，首三季

度控股子公司總保費收入約５６１５﹒４１億元（人民幣．下同），按年升１９％。當中，平安

人壽保費收入按年升２０﹒９％至３６０１﹒８２億元。

壽險業務原保險合同保費收入合計為３８０３﹒９５億元，升２１﹒２％；個人業務新業務

升２１﹒６％，團體業務新業務升１０﹒３％。（ｋｙ）

