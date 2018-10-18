【企業盈喜】鱷魚恤料年度純利大升，介乎１﹒４億與１﹒８億元

《經濟通通訊社１８日專訊》鱷魚恤（００１２２）發盈喜，預期截至今年７月底止年度純

利錄得大幅上升，介乎１﹒４億元與１﹒８億元之間，去年同期則為８８００萬元。

該公司指，綜合溢利預期上升主要由於在年內投資物業之重估錄得大幅上調、成衣業務表現

持續改善，及出售其一項位於香港的投資物業之一次性收益所致。（ｋｙ）

