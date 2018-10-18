《小傳日記》質押恐爆煲，Ａ場一團糟；好友輕聲嘆，升勢彈完散！

《小傳日記》禮拜三（１７日）之前，唔少缸友都因為驚花旗國會將神州列為匯率操縱國而

嚇餐食。雖然最後花旗國忍手冇做，但壞消息依然接踵而嚟，侵侵（特朗普）又諗住退出萬國郵

政聯盟（ＵＰＵ），理由係神州一直濫用ＵＰＵ畀嘅郵費優勢出口劣質貨至海外，即係又關貿易

戰事。另外，聯儲局最新公布嘅議息會議顯示，唔少官員就加息所講嘅嘢都算幾鷹派，債匯又再

彈返上嚟，搞到中港魚缸冇乜運行。

香江魚缸今朝高開２１２點，開市價已經係全日最高位，見２５６７４點後即刻碌落山，冇

幾耐就由升轉跌，中午埋單跌咗３７點。「孖屐」擔心Ａ場質押會有爆煲風險，食完Ｌｕｎｃｈ

後，滬指唔爭氣愈跌愈多，香江呢邊都同一命運，中資金融佬幾乎全線受壓，魚缸最多唔見咗

２００點，低見２５２６１點，最後埋單跌少咗，唔見咗７點，報２５４５４點。成交只有約

８７８億銀。

國貨佬指數蒸發咗６１點，幅度係半個巴仙多少少，報１０１３６點。Ａ場傷亡慘重，滬指

大嗱嗱唔見咗７５點或近３巴仙，報２４８６點，終守唔住２５００關。



＊中車時代升股價的確醒，港珠澳橋通賭仔心都郁＊



部分硬淨藍戰士撐住，魚缸跌勢先至冇擴大。中移動（００９４１）同友邦（０１２９９）

升超過半巴仙，報７８﹒１５銀同６１﹒８５銀。生發發（００３８８）最架勢，彈起超過１巴

仙，報２０２﹒８銀。大象（００００５）同ＱＱ（００７００）就腳軟跣低少過半巴仙，報

６４﹒５５銀同２８１蚊。

港珠澳大橋下星期二（２３日）正式通車。據了解，國家主席習近平同埋主管港澳事務嘅國

務院副總理韓正得會出席兼主持開通儀式。今日基建佬個別發展。中交建（０１８００）走低近

２巴仙，報７﹒６１銀。中鐵建（０１１８６）跌超過２巴仙，報９﹒７４銀。中鐵

（００３９０）無升跌，報７﹒１６銀。中車（０１７６６）走高超過１巴仙，報６﹒８５銀。

中車時代（０３８９８）升破１０天線（４２﹒６１銀）同埋１００天線（４１﹒８０１銀），

全日上揚近４巴仙，報４３﹒３銀。

港珠澳大橋準備通穿車，賭佬今日似「發哥」咁有型，齊齊拖手走高ｙｅａｈ。澳博

（００８８０）獲摩通調高評級，由「中性」升至「增持」，「他屐」輕微由１０銀下調至

９﹒５銀，順理成章畀缸友捧高高，高見７﹒０５銀，全日走高近４巴仙，報６﹒９４銀。金沙

（０１９２８）同銀娛（０００２７）分別微微升超過１巴仙，報３３﹒７銀兼４５﹒３５銀。

永利馬交（０１１２８）上揚近２巴仙，報１７﹒０６銀。美高梅（０２２８２）跟大隊，升近

３巴仙，報１２﹒７銀。新濠（００２００）升近１巴仙，報１４﹒８８銀。



＊內銀今走低股價好曳曳，深得缸友寵人保獲追捧＊



噚日美匯指數彈起超過半巴仙，人仔今日即刻腳軟，離岸人仔（ＣＮＨ）今日低見

６﹒９４２５，單係呢個因素已經可以搞到中資金融佬冇運行。加上神州多個地方政府準備出手

「拆彈」，話要紓緩上市公司股權質押風險，但呢一著反而令「孖屐」認為係質押風險出現惡性

循環，所以阿爺先要出手。兩項唔好因素加埋之下，內銀幾乎全線走低，但好彩嘅係跌得唔算多

，建行（００９３９）、工行（０１３９８）同中行（０３９８８）齊齊唔見１至２格，分別報

６﹒０８銀、５﹒１７銀同３﹒２３銀。招行（０３９６８）跑輸一眾街坊，跌近２巴仙，報

２８﹒７５銀。

內險佬就兩邊走，人保（０１３３９）今個禮拜二（１６日）獲北水掃貨，而今日有成１０

幾億銀成交，小傳估九成都係繼續有北水追捧，全日逆市彈起超過１巴仙，報３﹒７６銀。佢個

仔財險（０２３２８）一樣升咗咁多，報８﹒９２銀。一哥平保（０２３１８）就好失威，唔見

咗近１巴仙，報７２﹒７銀。



＊獲中金祝福比亞迪走高，油價急急跌油佬跌勢現＊



祖國呠呠車大佬們今日心情好差，連中金都參多一腳，表示睇淡呢個行業嘅發展前景，又預

料祖國第四季呠呠車銷量會按年走低一成。不過，中金看好比亞迪（０１２１１），「他屐」由

５７銀調高至６５銀，評級由「持有」升至「買貨」，可惜全日都要走低半巴仙，報４９﹒８銀

。華晨（０１１１４）今日慘慘豬，最低見６﹒６４銀，創約兩年半低位，全日挫８巴仙，報

６﹒７５銀。北汽（０１９５８）跟跌逾６巴仙，報４﹒７２銀。東風（００４８９）同長汽

（０２３３３）齊齊碌低，全日分別跌超過３巴仙同埋２巴仙，報７﹒２銀同４﹒５銀。廣汽

（０２２３８）仆低２巴仙，報７﹒０１銀。吉利（００１７５）走低逾２巴仙，報１３﹒７銀

。

國際油價呢期都急上急落，除咗因為地緣政治之外，近來啲熱錢都走來走去，搞到紐約原油

而家失守７０美金關口，布油而家都係守緊８０美金關口。大摩呢個時候就話啦，由於中石化

（００３８６）庫存成長降低，勘探與生產成本增加以及化工業務ＥＢＩＴ下降，有機會導致第

三季淨利潤較第二季度下降２０％，第三季業績不及預期。今日啲油佬都跌一跌應下市，中石化

（００３８６）挫４﹒２７巴仙，報６﹒５銀，為全日最差藍戰士；中海油（００８８３）跌逾

２巴仙，報１４﹒６２銀。中石油（００８５７）跪低逾１巴仙，報５﹒９６銀。中海油服

（０２８８３）都瀉逾４巴仙，報７﹒４６銀。



＊Ａ場大急挫神華股價降，收息股穩健領展確係掂＊



唔知點解，明明隻神華（０１０８８）之前公布９月份營運數據都幾靚仔，商品煤產量按年

升超過４巴仙至２４１０萬噸。但今日煤炭股都依然炒晒車，神華跌近３巴仙，報１８﹒０４銀

；兗煤（０１１７１）跪低近６巴仙，報８﹒１９銀；中煤（０１８９８）亦都跌近３巴仙，報

３﹒２７銀。伊泰煤炭（０３９４８）升近１巴仙，報６﹒５５銀。

魚缸今日高開低走，有ｄ資金流入收息股，領展（００８２３）攀升逾３巴仙，報

７３﹒８銀，為升幅最大藍戰士；中電（００００２）升近１巴仙，報８７﹒５銀。請請！



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