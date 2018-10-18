港股呈高開低走格局，收２５４５４點跌７點，成交近８７８億元

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股走勢波動，道指盤中一度挫逾３００點後跌幅收窄，

美油亦一度重挫近３％，而美元亦升至一周高位。美國國會參議院共和黨領導人麥康諾表明貿易

關稅已造成負面影響，呼籲貿易爭短需要採取行動解決。道瓊斯指數收報２５７０６點，跌９１

點或０﹒３６％。納斯達克指數收報７６４２點，跌２點或０﹒０４％。標普５００指數收報

２８０９點跌０﹒７１點或０﹒０３％。

由於美國未有列中國為匯率操縱國，人民幣一度跌穿６﹒９４關，雖然最後修復關口回落至

６﹒９３，影響港股方面今日呈高開低走格局。恆指今早高開２１２點報２５６７４，已為全日

最高位，之後後倒頭向下，資源股被急劇拋售，「三桶油」受累油價下跌，煤炭股則隨Ａ股下挫

，恆指午後一度午後跌幅擴大，一度低見２５２６１點跌２００點，尾市跌幅大為收窄，最終恆

指收跌７點或０﹒０３％，全日成交額８７﹒７７億元上升１５﹒６６％。國指收報１０１３６

點，跌６１點或０﹒０６％。

Ａ股則繼續走勢疲弱，滬指今日失守２５００關，收報２４８６點，跌７５點或

２﹒９４％。深證收報７１８７點，跌１７７點或２﹒４１％。

藍籌股方面，領展（００８２３）急升３﹒２２％，報７３﹒８元。今日新華社再次發文談

及沉迷遊戲問題，騰訊（００７００）今日再跌０﹒１４％，報２８１元。中移動

（００９４１）升０﹒５８％，報７８﹒１５元。友邦（０１２９９）升０﹒６５％，報

６１﹒８５元。



＊油價急跌三桶油走低，煤炭股隨Ａ股回落＊



國際油價回落，紐約原油失守７０美元關口，現時報６９﹒８美元，輕微反彈０﹒０４％。

布蘭特原油現報８０﹒０５元，無升跌。另外，大摩發表報告指，由於中石化（００３８６）庫

存成長降低，勘探與生產成本增加及化工業務ＥＢＩＴ下降，導致其第三季淨利潤可能較第二季

度下降２０％，第三季業績不及預期。「三桶油」今日顯著回落，中石化挫４﹒２７％，報

６﹒５元；中海油（００８８３）跌２﹒０１％，報１４﹒６２元；中石油（００８５７）跌１

﹒４９％，報５﹒９６元。中海油服（０２８８３）跌４﹒１１％，報７﹒４６元。

煤炭股方面今日跟隨內地股市下挫，中國神華（０１０８８）跌２﹒７％，報１８﹒０４元

；兗州煤業（０１１７１）跌５﹒７５％，報８﹒１９元；中煤能源（０１８９８）跌２﹒６８

％，報３﹒２７元；伊泰煤炭（０３９４８）升０﹒７７％，報６﹒５５元；首鋼資源（００６

３９）跌３﹒１３％，報１﹒５５元；。



＊澳門賭股炒大橋概念，匯控遭麥格理唱淡＊



港珠澳大橋將於下周二（２３日）於珠海舉行通車儀式，分析指將會加強澳門旅客人次，帶

動澳門旅遊業，消息刺激濠賭股上揚，澳博控股（００８８０）升３﹒８９％，報６﹒９４元。

金沙中國（０１９２８）升１﹒２％，報３３﹒７元。銀河娛樂（０００２７）升１％，報

４５﹒３５元。永利澳門（０１１２８）升１﹒６７％，報１７﹒０６元。美高梅中國（０２２

８２）升２﹒７５％，報１２﹒７元。新濠國際（００２００）升０﹒６８％，報１４﹒８８元

。

近日本港銀行股先後被多間大行唱淡，麥格理對匯控（００００５）發表研究報告，將匯控

目標價由９０﹒３４元降至８８﹒７９元，評級「跑贏大市」維持不變。另外，早前摩通亦發表

相關研究報告指出，匯控及渣打（０２８８８）近期股價表現差於同業，主要受到貿易戰升溫影

響，認為明年將會進一步加劇，但對銀行業盈利影響有限。銀行股今日表現全面回落，匯控跌０

﹒３９％，報６４﹒５５元。恆生銀行（０００１１）跌０﹒４９％，報２０２元。東亞銀行（

０００２３）無升跌，報２６﹒１元。中銀香港（０２３８８）跌１﹒０４％，報３３﹒１５元

。渣打集團跌１﹒５３％，報５７﹒７５元。



＊食品股逆市受追捧，手機設備股榮辱互見＊



今日港股高開低收，資金轉追食品避險，台資食品股尤見歡迎。中國旺旺（００１５１）升

１﹒５９％，報５﹒７５元。康師傅（００３２２）升１﹒１５％，報１２﹒３２元。統一企業

（００２２０）升２﹒０９％，報７﹒８元。另外其他食品亦友追捧，維他奶國際（００３４５

）升２％，報２５﹒４５元。中國食品（００５０６）升３﹒１５％，報３﹒６元。周黑鴨（０

１４５８）跌０﹒２４％，報４﹒１元。達利食品（０３７９９）升１﹒１２％，報５﹒４元。

萬洲國際（００２８８）升１﹒０４％，報５﹒８３元。

瑞聲科技（０２０１８）再遭麥格理削減目標價至５７元，維持「跑輸大市」評級，今早股

價一度造好，惟尾市乏力倒跌，收跌０﹒６％，報６５﹒８５元。舜宇光學（０２３８２）逆市

跑出，升２﹒２９％，報８２﹒８元。一眾手機設備股今日榮辱互見。比亞迪電子（００２８５

）跌２﹒２８％，報８﹒９９元。通達集團（００６９８）升１﹒８５％，報１﹒１元。高偉電

子（０１４１５）升４﹒６５％，報０﹒９元。富智康集團（０２０３８）升２﹒８２％，報０

﹒７３元。鴻騰精密（６０８８）升０﹒３％，報３﹒３１元。（ｕｌ）

