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18/10/2018 08:30

【聚焦數據】內地９月末Ｍ２增８﹒３％符預期，Ｍ１增４％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》人民銀行公布，９月末，廣義貨幣
（Ｍ２）餘額１８０﹒１７萬億元（人民幣．下同）同比增長８﹒３％，符合市場預期，增速比
上月末高０﹒１個百分點，比上年同期低０﹒７個百分點。
　　狹義貨幣（Ｍ１）餘額５３﹒８６萬億元同比增長４％，增速比上月末高０﹒１個百分點，
比上年同期低１０個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額７﹒１３萬億元同比增長２﹒２％。前三
季度淨投放現金６０９億元。
　　前三季度銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交７３４﹒６４萬億元，日均成
交３﹒８９萬億元，日均成交比上年同期增長２６﹒６％。其中，同業拆借日均成交同比增長
７５﹒６％，現券日均成交同比增長３８﹒４％，質押式回購日均成交同比增長２１﹒２％。
　　９月份同業拆借加權平均利率為２﹒５９％，比上月末高０﹒３個百分點，比上年同期低０
﹒３３個百分點；質押式回購加權平均利率為２﹒６％，比上月末高０﹒３５個百分點，比上年
同期低０﹒４７個百分點。
　　９月末，國家外匯儲備餘額為３﹒０９萬億美元。９月末，人民幣匯率為１美元兌６﹒８７
９２元人民幣。前三季度跨境貿易人民幣結算業務發生３﹒７１萬億元，直接投資人民幣結算業
務發生１﹒９９萬億元。
　　前三季度，以人民幣進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投資、
外商直接投資分別發生２﹒６４萬億元、１﹒０７萬億元、６２３１﹒２億元、１﹒３７萬億元

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