【聚焦數據】９月社融增量２﹒２１萬億，地方政府專項債券納入

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》人民銀行公布，９月社融增量為２﹒２１

萬億元（人民幣．下同），比上月多２７６８億元，比上年同期少３９７億元，當月並將「地方

政府專項債券」納入社融統計，其增量為７３８９億元。

前三季度社會融資規模增量累計為１５﹒３７萬億元，比上年同期少２﹒３２萬億元。其中

，對實體經濟發放的人民幣貸款增加１２﹒８萬億元，同比多增１﹒３４萬億元；對實體經濟發

放的外幣貸款折合人民幣減少１９１３億元，同比多減１６０８億元；委託貸款減少１﹒１６萬

億元，同比多減１﹒８４萬億元；信託貸款減少４６５２億元，同比多減２﹒２５萬億元；未貼

現的銀行承兌匯票減少６７８６億元，同比多減１﹒１４萬億元；企業債券淨融資１﹒５９萬億

元，同比多１﹒４１萬億元；地方政府專項債券淨融資１﹒７萬億元，同比多１４３８億元；非

金融企業境內股票融資３０９９億元，同比少２９１８億元。

從結構看，前三季度對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的８３﹒２％，同比

高１８﹒４個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比－１﹒２％，同比低１個百分

點；委託貸款佔比－７﹒５％，同比低１１﹒４個百分點；信託貸款佔比－３％，同比低１３﹒

１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票佔比－４﹒４％，同比低７個百分點；企業債券佔比１０﹒

３％，同比高９﹒３個百分點；地方政府專項債券佔比１１％，同比高２﹒２個百分點；非金融

企業境內股票融資佔比２％，同比低１﹒４個百分點。

