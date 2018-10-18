【聚焦數據】人行：９月末社融存量１９７﹒３萬億，增１０﹒６％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》人民銀行公布，９月末社會融資規模存量

為１９７﹒３萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒６％。其中，對實體經濟發放的人民幣

貸款餘額為１３１﹒８１萬億元，同比增長１３％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額

為２﹒４５萬億元，同比下降１﹒６％；委託貸款餘額為１２﹒８１萬億元，同比降７﹒７％；

信託貸款餘額為８﹒０８萬億元，同比增長０﹒２％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒７６萬

億元，同比下降１３﹒９％；企業債券餘額為１９﹒４５萬億元，同比增長７％；地方政府專項

債券餘額為７﹒１８萬億元，同比增長４２﹒５％；非金融企業境內股票餘額為６﹒９６萬億元

，同比增長９﹒２％。

從結構看，９月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量６６﹒８％，

同比高１﹒４個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比１﹒２％，同比低

０﹒２個百分點；委託貸款餘額佔比６﹒５％，同比低１﹒３個百分點；信託貸款餘額佔比

４﹒１％，同比低０﹒４個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒９％，同比低０﹒５個

百分點；企業債券餘額佔比９﹒９％，同比低０﹒３個百分點；地方政府專項債券餘額佔比

３﹒６％，同比高０﹒８個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒５％，同比低０﹒１個百

分點。

