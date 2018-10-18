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18/10/2018 09:55

【聚焦數據】商務部：首９月中國對外非金融類直投同比增５﹒１％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國商務部公布數據顯示，前９個月，中
國境內投資者累計實現非金融類直接投資８２０﹒２億美元，同比增長５﹒１％。對外承包工程
新簽合同額１５４５﹒１億美元，完成營業額１０８９﹒９億美元，同比增長６﹒４％。
　　商務部合作司商務參贊韓勇分析稱，前三季度，中國對外投資平穩健康發展，對「一帶一路
」沿線國家投資合作積極推進；對外投資結構持續優化，非理性投資得到有效遏制；對外承包工
程新簽大項目多，帶動出口作用明顯。
　
＊「一帶一路」國家新增投資１０８億美元，增１２％＊
　
　　１－９月，中國企業在「一帶一路」沿線國家新增投資１０７﹒８億美元，同比增長
１２﹒３％。截至９月，中國企業已經在４６個國家在建初具規模的境外經貿合作區１１３家，
相較於今年５月的７５家顯著增長。前９個月中國企業累計投資３６６﹒３億美元，總產值
１１１７﹒１億美元，上繳東道國稅費３０﹒８億美元。
　　中國對外投資結構持續優化。商務部數據顯示，１－９月，對外投資主要流向租賃和商務服
務業、製造業、採礦業、批發和零售業，佔比分別為３２﹒８％、１６﹒７％、９﹒７％和
９﹒２％。房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。

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