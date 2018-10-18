【聚焦數據】商務部：首９月中國對外非金融類直投同比增５﹒１％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國商務部公布數據顯示，前９個月，中

國境內投資者累計實現非金融類直接投資８２０﹒２億美元，同比增長５﹒１％。對外承包工程

新簽合同額１５４５﹒１億美元，完成營業額１０８９﹒９億美元，同比增長６﹒４％。

商務部合作司商務參贊韓勇分析稱，前三季度，中國對外投資平穩健康發展，對「一帶一路

」沿線國家投資合作積極推進；對外投資結構持續優化，非理性投資得到有效遏制；對外承包工

程新簽大項目多，帶動出口作用明顯。



＊「一帶一路」國家新增投資１０８億美元，增１２％＊



１－９月，中國企業在「一帶一路」沿線國家新增投資１０７﹒８億美元，同比增長

１２﹒３％。截至９月，中國企業已經在４６個國家在建初具規模的境外經貿合作區１１３家，

相較於今年５月的７５家顯著增長。前９個月中國企業累計投資３６６﹒３億美元，總產值

１１１７﹒１億美元，上繳東道國稅費３０﹒８億美元。

中國對外投資結構持續優化。商務部數據顯示，１－９月，對外投資主要流向租賃和商務服

務業、製造業、採礦業、批發和零售業，佔比分別為３２﹒８％、１６﹒７％、９﹒７％和

９﹒２％。房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。

