【貿易開戰】中國８月減持５９億美元美國國債，持有量創一年新低

《經濟通通訊社１８日專訊》美國財政部日前公布的數據顯示，今年８月中國減持５９億美

元美國國債，持有規模降至１﹒１７萬億美元，為２０１７年７月以來最低水平，但中國仍為美

國第一大債權國。

數據顯示，８月美國第二大債權國日本減持５６億美元美國國債，持有規模降至１﹒０３萬

億美元。

截至８月底，外國主要債權人持有的美國國債總額約為６﹒２９萬億美元，高於７月的

６﹒２５萬億美元。其中，中日兩國持有的美國國債佔外國主要債權人持有美國國債總額的三分

之一以上。（ｌｃ）

