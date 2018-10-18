【駐京專電】銀保監會開展信保業務專項自查，圈定八大內容

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》為防範化解信用保險和保證保險業務，銀

保監表示，已於７月下發通知組織開展信保業務專項自查工作，重點整治保險公司在開展信保業

務過程中存在規避監管等違法違規行為。從源頭上遏制信保業務風險，減少存量風險，嚴防增量

風險，實現信保業務高質量、可持續發展。

銀保監要求，自查工作採取上下聯動的方式同步進行。各保險公司對照《辦法》要求以及自

查問題要點，實施穿透式自查（即穿透至底層債務人），全面覆蓋保前、保中、保後以及追償等

各個業務環節，自查工作應當包括開展信保業務的所有分支機構。

自查範圍分為兩部分。一是簽單日期或保險起期在２０１７年７月１１日至２０１８年７月

１０日期間的所有未到期及未決賠款信保業務（出口信用保險業務除外，下同）。

二是大額業務自查範圍。自信保業務開展以來，至２０１８年７月１０日止，單戶履約義務

人保險金額２０００萬元以上（含）的未到期及未決賠款融資性信保業務。



＊銀保監會圈定八大自查重點內容＊



第一，信保業務是否存在超過《辦法》第六條承保限額的情況。

第二，信保業務是否承保《辦法》第八條所禁止的業務類型。

第三，是否存在《辦法》第九條至第十二條所禁止的經營行為。

第四，是否存在因內控管理薄弱導致內部人員未按現有操作流程或規章制度執行，面臨操作

風險的情況。

第五，是否存在因組織架構、人員結構、系統建設、承保經驗、征信對接、數據積累、理賠

不及時等風控體系不健全，導致風險敞口過大的情況。

第六，是否存在未按規定提取未到期、已發生已報告未決、已發生未報告未決等相關准備的

情況（包括人為調整准備金數據、超時限延遲立案、未足額提取已發生已報告未決賠款等問題）

。

第七，是否存在因發生大額賠付案件影響公司穩定經營的情況。

第八，自查發現的其他風險及問題。

