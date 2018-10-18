【質押風險】政府出手，要求東方園林債權人對質押股份暫不強平倉



《經濟通通訊社１８日專訊》近期中國股市跌跌不休，跌破熔斷底後持續下挫，創４年新低

，引發市場對股票質押風險的憂慮。繼深圳市政府出手救助上市公司之後，北京及廣州政府亦在

研究化解企業高質押風險。各地政府紛紛出動，不得不令市場對股權質押融資風險的擔憂更為加

劇。滬深股市今日再遇挫，滬綜指盤中低見２５０４﹒５２點，續刷新近四年低位，半日收跌

２％，報２５１０﹒６２點。

最新消息指中證監北京監管局近日下發文件，建議中信證券（０６０３０）

（滬：６０００３０）等逾２０名債權人對東方園林（深：００２３１０）謹慎處理控股股東所

質押股份，給予控股股東化解風險時間，暫不採取強制平倉、司法凍結等措施。

據外電引述建議函文件顯示，北京證監局本周二（１６日）召集２８名債權人參加集體協商

會議，東方園林控股股東表達了積極還款的意願，並提出具體償債計劃，絕大多數債權人表示支

持公司穩定發展的意願，並指會審慎處置控股股東所質押股份。



＊地方國資紛出手馳援上市公司化解股票質押風險＊



東方園林今日亦發布公告稱，實際控制人何巧女及唐凱擬出讓東方園林總股本不低於１０％

的股權，轉讓股權所籌集的資金將用於歸還股權質押融資，以大幅降低控股股東股權質押率。截

至今年１０月１７日，東方園林控股股東及其一致行動人共質押股份１１﹒１３億股，佔其持股

比例的８２﹒８８％，目前整體質押風險可控。東方園林今日股價低開高走，半日收升３％，報

７﹒９５元人民幣，該股本月累計跌幅逾２０％。

事實上，近期地方國資紛出手馳援本地上市公司，化解股票質押風險。繼深圳宣布斥百億馳

援本地Ａ股公司後，北京證監局近日表示，海淀區屬國資和東興證券（滬：６０１１９８）發起

設立優質科技企業發展基金，基金規模為１００億元人民幣，通過受讓不超過上市公司總股本

１０％的股權，幫助民企科技上市公司化解股票質押風險。（ｂｉ）

