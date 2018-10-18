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即市新聞

18/10/2018 12:26

【質押風險】政府出手，要求東方園林債權人對質押股份暫不強平倉


　　《經濟通通訊社１８日專訊》近期中國股市跌跌不休，跌破熔斷底後持續下挫，創４年新低
，引發市場對股票質押風險的憂慮。繼深圳市政府出手救助上市公司之後，北京及廣州政府亦在
研究化解企業高質押風險。各地政府紛紛出動，不得不令市場對股權質押融資風險的擔憂更為加
劇。滬深股市今日再遇挫，滬綜指盤中低見２５０４﹒５２點，續刷新近四年低位，半日收跌
２％，報２５１０﹒６２點。
　　最新消息指中證監北京監管局近日下發文件，建議中信證券（０６０３０）
（滬：６０００３０）等逾２０名債權人對東方園林（深：００２３１０）謹慎處理控股股東所
質押股份，給予控股股東化解風險時間，暫不採取強制平倉、司法凍結等措施。
　　據外電引述建議函文件顯示，北京證監局本周二（１６日）召集２８名債權人參加集體協商
會議，東方園林控股股東表達了積極還款的意願，並提出具體償債計劃，絕大多數債權人表示支
持公司穩定發展的意願，並指會審慎處置控股股東所質押股份。

＊地方國資紛出手馳援上市公司化解股票質押風險＊
　
　　東方園林今日亦發布公告稱，實際控制人何巧女及唐凱擬出讓東方園林總股本不低於１０％
的股權，轉讓股權所籌集的資金將用於歸還股權質押融資，以大幅降低控股股東股權質押率。截
至今年１０月１７日，東方園林控股股東及其一致行動人共質押股份１１﹒１３億股，佔其持股
比例的８２﹒８８％，目前整體質押風險可控。東方園林今日股價低開高走，半日收升３％，報
７﹒９５元人民幣，該股本月累計跌幅逾２０％。
　　事實上，近期地方國資紛出手馳援本地上市公司，化解股票質押風險。繼深圳宣布斥百億馳
援本地Ａ股公司後，北京證監局近日表示，海淀區屬國資和東興證券（滬：６０１１９８）發起
設立優質科技企業發展基金，基金規模為１００億元人民幣，通過受讓不超過上市公司總股本
１０％的股權，幫助民企科技上市公司化解股票質押風險。（ｂｉ）

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