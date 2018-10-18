【質押風險】逾４萬億股權質押融資風險浮現，１３隻高質押股跌停

《經濟通通訊社１８日專訊》受股票質押風險憂慮加劇等消息拖累，Ａ股今日大跌近３％，

失守２５００點關，創４年新低。滬深高質押股首當其衝重挫，北訊（深：００２３５９）、海

航基礎（滬：６００５１５）等１３隻股份跌停板。

儘管近期地方國資紛出手馳援內地上市公司，以化解股票質押風險，不過數百億元（人民幣

．下同）規模的地方國資救援資金，對於規模逾４萬億元的股權質押融資規模和數千億元的平倉

規模而言僅是杯水之薪。

據東方財富網數據，截止上周五（１２日），Ａ股質押融資的總比例達９﹒９９％，質押總

市值４﹒４４萬億元人民幣。重要股東股權質押方面，有６７２１筆質押已達平倉線，佔

２８﹒６３％；已達預警線未達平倉有２４６８筆，佔１０﹒５１％。以質押融資筆數計，證券

公司成為最主要的股權質押融資方，佔７３％，銀行和信託公司分別佔１４﹒３％和７﹒４％。

市場人士認為，監管部門不希望中國股市被股權質押融資徹底壓垮，從而以行政力量要求債

權人謹慎平倉，股權質押融資的最終風險將積壓在券商、銀行、信託公司等傳統金融機構，進而

影響國內金融系統穩定。表列今日跌停的１３隻高質押股份：



股份（編號）

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北訊集團（深：００２３５９）

歐浦智網（深：００２７１１）

廣匯汽車（滬：６００２９７）

朗科科技（深：３０００４２）

盛訊達 （深：３００５１８）

金盾股份（深：３００４１１）

美芝股份（深：００２８５６）

美聯新材（深：３００５８６）

飛馬國際（深：００２２１０）

皇庭國際（深：００００５６）

海航基礎（滬：６００５１５）

印紀傳媒（深：００２１４３）

大康農業（深：００２５０５）

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（ｂｉ）

