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18/10/2018 15:20

【質押風險】逾４萬億股權質押融資風險浮現，１３隻高質押股跌停

　　《經濟通通訊社１８日專訊》受股票質押風險憂慮加劇等消息拖累，Ａ股今日大跌近３％，
失守２５００點關，創４年新低。滬深高質押股首當其衝重挫，北訊（深：００２３５９）、海
航基礎（滬：６００５１５）等１３隻股份跌停板。
　　儘管近期地方國資紛出手馳援內地上市公司，以化解股票質押風險，不過數百億元（人民幣
．下同）規模的地方國資救援資金，對於規模逾４萬億元的股權質押融資規模和數千億元的平倉
規模而言僅是杯水之薪。
　　據東方財富網數據，截止上周五（１２日），Ａ股質押融資的總比例達９﹒９９％，質押總
市值４﹒４４萬億元人民幣。重要股東股權質押方面，有６７２１筆質押已達平倉線，佔
２８﹒６３％；已達預警線未達平倉有２４６８筆，佔１０﹒５１％。以質押融資筆數計，證券
公司成為最主要的股權質押融資方，佔７３％，銀行和信託公司分別佔１４﹒３％和７﹒４％。
　　市場人士認為，監管部門不希望中國股市被股權質押融資徹底壓垮，從而以行政力量要求債
權人謹慎平倉，股權質押融資的最終風險將積壓在券商、銀行、信託公司等傳統金融機構，進而
影響國內金融系統穩定。表列今日跌停的１３隻高質押股份：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北訊集團（深：００２３５９）　　　
　　歐浦智網（深：００２７１１）
　　廣匯汽車（滬：６００２９７）
　　朗科科技（深：３０００４２）
　　盛訊達　（深：３００５１８）
　　金盾股份（深：３００４１１）
　　美芝股份（深：００２８５６）
　　美聯新材（深：３００５８６）
　　飛馬國際（深：００２２１０）
　　皇庭國際（深：００００５６）
　　海航基礎（滬：６００５１５）
　　印紀傳媒（深：００２１４３）
　　大康農業（深：００２５０５）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｂｉ）

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