《經濟通通訊社１８日專訊》美國政府雖然未有將中國及其他貿易夥伴列為匯率操控國，但
市場對此消息反應冷淡，人幣中間價今日再度下調超過１７０點。在岸人民幣兌美元（ＣＮＹ）
盤中曾跌破６﹒９４關口，為２０１７年１月，２１個月以來首次，一度低見６﹒９４２２。目
前反彈至６﹒９３８４。（ａｃ）
18/10/2018 10:16
【聚焦人幣】在岸人民幣曾跌破６﹒９４關，為２１個月以來首次
《經濟通通訊社１８日專訊》美國政府雖然未有將中國及其他貿易夥伴列為匯率操控國，但
市場對此消息反應冷淡，人幣中間價今日再度下調超過１７０點。在岸人民幣兌美元（ＣＮＹ）
盤中曾跌破６﹒９４關口，為２０１７年１月，２１個月以來首次，一度低見６﹒９４２２。目
前反彈至６﹒９３８４。（ａｃ）
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