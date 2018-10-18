《經濟通通訊社１８日專訊》人行數據顯示，中國９月外匯佔款餘額減少１１９３﹒９５億
元（人民幣．下同），至２１﹒４萬億元，降幅為２０１７年１月以來最大，上月降幅為
２３﹒９５億元。（ｂｉ）
18/10/2018 16:57
《央行動態》９月外匯佔款減少１１９４億，創２１個月最大降幅
《經濟通通訊社１８日專訊》人行數據顯示，中國９月外匯佔款餘額減少１１９３﹒９５億
元（人民幣．下同），至２１﹒４萬億元，降幅為２０１７年１月以來最大，上月降幅為
２３﹒９５億元。（ｂｉ）
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