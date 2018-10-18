【Ａ股震盪】貿戰升溫、質押融資擔憂加劇，滬指半日跌２％４年低

《經濟通通訊社１８日專訊》中美貿易戰再升溫，白宮宣布即日起啟動程序退出萬國郵政聯

盟，劍指中國享有優惠折扣向美國及歐洲發送包裹，此外，繼深圳市政府出手救助上市公司之後

，北京及廣州政府亦在研究化解企業高質押風險，令投資者對股權質押融資風險的擔憂加劇。

美國政府雖然未有將中國列為匯率操控國，但人幣中間價今日再度下調超過１７０點。在岸

人民幣兌美元（ＣＮＹ）盤中曾跌破６﹒９４關口，為２１個月以來首次。

股匯雙殺，滬綜指弱勢向下，盤中低見２５０４﹒５２點，續刷新近四年低位，滬綜指半日

收跌１﹒９９％，報２５１０﹒６２點；深成指半日跌１﹒４２％，報７２６０﹒５點；創業板

跌０﹒８７％，報１２２１﹒２點。兩市半日成交額１４１６﹒２億元人民幣。



＊官方據稱為東方園林出手周旋質押股份＊



據報道中證監北京監管局近日下發文件，建議中信證券（滬：６０００３０）等逾２０名債

權人對東方園林（深：００２３１０）謹慎處理控股股東所質押股份，給予控股股東化解風險時

間，暫不採取強制平倉、司法凍結等措施。東方園林逆市升３％。康美藥業

（滬：６００５１８）昨日經歷股債雙殺後再次跌停，公司稱大股東將逐步降低質押比例。

中國將失去美國的郵政優惠，物流股紛紛急跌，順豐控股（深：００２３５２）跌２％；圓

通速遞（滬：６００２３３）急挫４％；申通快遞（深：００２４６８）跌１﹒３％。

美國原油庫存較預期大增近三倍，拖累紐約１１月期油隔晚（１７日）大挫３％，油價偏軟

，兩桶油雙雙急挫，中石油（滬：６０１８５７）瀉６％，中石化（滬：６０００２８）挫３％

；廣匯能源（滬：６００２５６）及中海油服（滬：６０１８０８）均跌３﹒６％。



＊中弘股份恐成面值退市第一股＊



中弘股份（深：０００９７９）今日開市再度跌停，觸及「連續２０個交易日股價低於１元

」的退市紅線。市場普遍認為，中弘股份退市將成定局，而今日或是該股份的最後一個交易日。

倘若真的退市，中弘股份將成為Ａ股史上首隻跌破１元的退市股。按照常規，中弘股份將從１０

月１９日起開始停牌，等待深交所的最後決定。（ｅｎ）

