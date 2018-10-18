《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股市場午後續跌，滬綜指跌２﹒０４％，報２５０９﹒４４
點，滬深３００指數跌１﹒５９％，深成指亦跌１﹒５％。上海Ｂ股跌２﹒０２％，深圳Ｂ股跌
１﹒６３％。（ａｃ）
18/10/2018 13:10
【Ａ股震盪】滬綜指午後跌２﹒０４％，深成指跌１﹒５％
《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股市場午後續跌，滬綜指跌２﹒０４％，報２５０９﹒４４
點，滬深３００指數跌１﹒５９％，深成指亦跌１﹒５％。上海Ｂ股跌２﹒０２％，深圳Ｂ股跌
１﹒６３％。（ａｃ）
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