《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ場跌幅擴大，各指數繼續尋底。滬綜急挫２﹒０７％，報
２５０８﹒５７點，２５００點岌岌可危；深成指跌１﹒７９％，報７２３３﹒２１點；創業板
跌１﹒７２％，報１２１０﹒７３點。
中美貿易戰再升溫，美國啟動退出國際郵政條約，物流股跌幅大。（ｅｎ）
18/10/2018 10:13
【Ａ股震盪】滬綜指跌幅擴至２％，２５００點勢危
《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ場跌幅擴大，各指數繼續尋底。滬綜急挫２﹒０７％，報
２５０８﹒５７點，２５００點岌岌可危；深成指跌１﹒７９％，報７２３３﹒２１點；創業板
跌１﹒７２％，報１２１０﹒７３點。
中美貿易戰再升溫，美國啟動退出國際郵政條約，物流股跌幅大。（ｅｎ）
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