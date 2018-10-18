【Ａ股震盪】滬綜指收跌２﹒９％失二千五，質押風險憂慮加劇

《經濟通通訊社１８日專訊》中美貿戰升溫、質押風險憂慮夾擊，滬深股市在內憂外患下繼

續頹勢，滬綜指午後跌幅擴大，全日挫２﹒９４％收報２４８６﹒４２點，痛失二千五，續刷新

近四年低位，深成指收跌２﹒４１％，報７１８７﹒４９點；創業板跌２﹒１８％，收報

１２０５﹒０３點，雙雙創近五年低。

繼深圳市政府出手救助上市公司之後，北京及廣州政府亦在研究化解企業高質押風險，不過

有市場人士分析，政府出手提供流動性反而令外界對質押風險更加擔心，因為股市愈跌質押爆倉

的風險愈大，在弱市環境下，一旦有點風吹草動就容易爭相出逃，造成惡性循環。

中美貿易戰再度升溫，白宮宣布即日起啟動程序退出萬國郵政聯盟，劍指中國以優惠折扣向

美國及歐洲發送包裹。另外，美國政府雖然未有將中國列為匯率操控國，但人幣中間價今日再度

下調超過１７０點。在岸人民幣兌美元（ＣＮＹ）盤中曾跌破６﹒９４關口，為２１個月以來首

次。

滬深兩市全日成交２３９７億元人民幣，較昨日成交跌７％。



＊逾４萬億元股權質押融資風險浮現，１３隻高質押股跌停＊



數據顯示截止上周五（１２日），Ａ股質押融資的總比例達９﹒９９％，質押總市值

４﹒４４萬億元。儘管地方國資紛出手，以化解股票質押風險，不過數百億元規模的地方國資救

援資金，對於逾４萬億元的股權質押融資規模和數千億元的平倉規模而言僅是杯水之薪。高質押

股今日首當其衝重挫，北訊（深：００２３５９）、海航基礎（滬：６００５１５）等１３隻股

份跌停板。

據報中證監北京監管局近日下發文件，建議中信證券（滬：６０００３０）等逾２０名債權

人對東方園林（深：００２３１０）謹慎處理控股股東所質押股份，給予控股股東化解風險時間

，暫不採取強制平倉、司法凍結等措施，東方園林逆市升１﹒５％。

康美藥業（滬：６００５１８）昨日（１７日）經歷股債雙殺後再次跌停，公司稱大股東將

逐步降低質押比例。

中國將失去美國的郵政優惠，物流股紛紛急跌，順豐控股（深：００２３５２）跌２﹒４％

；圓通速遞（滬：６００２３３）瀉６％；申通快遞（深：００２４６８）挫３﹒５％。



＊資源股起跌浪，中石油插水８％＊



美國原油庫存較預期大增近三倍，拖累紐約１１月期油隔晚大挫３％，油價偏軟，兩桶油雙

雙急挫，中石油（滬：６０１８５７）插水跌８％，中石化（滬：６０００２８）挫４％；廣匯

能源（滬：６００２５６）瀉近６％，中海油服（滬：６０１８０８）跌３％。

煤股跌幅大，神華（滬：６０１０８８）上月煤炭銷售量按年升逾一成，惟股價未受數據帶

動，連同兗州煤（滬：６００１８８）雙雙急瀉６％，中煤能源（滬：６０１８９８）跌逾７％

。

黃金股避險能力失效，Ａ場黃金板塊近全線下挫，中金黃金（滬：６００４８９）挫逾半成

，山東黃金（滬：６００５４７）跌４％。



＊中弘股份恐成面值退市第一股＊



中弘股份（深：０００９７９）今日開市再度跌停，觸及「連續２０個交易日股價低於１元

」的退市紅線。市場普遍認為，中弘股份退市將成定局，而今日或是該股份的最後一個交易日。

倘若真的退市，中弘股份將成為Ａ股史上首隻跌破１元的退市股。（ｅｎ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３０４４﹒３９ －２﹒３７



上證綜合指數 ２４８６﹒４２ －２﹒９４ １０６６﹒００

深證綜合指數 １２３２﹒０１ －２﹒７３ １３３１﹒００



上證Ｂ股指數 ２５５﹒６６ －２﹒６４ １﹒４９

深證Ｂ股指數 ８４３﹒０２ －１﹒９８ ０﹒５６



上證１８０指數 ３７１１﹒３６ －２﹒６７

上證３８０指數 ６８６３﹒７１ －２﹒５１



深證成份指數 ７１８７﹒４９ －２﹒４１

中小創新指數 １４１７﹒２９ －３﹒１５

深圳創業板指數 １２０５﹒０３ －２﹒１８

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