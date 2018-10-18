【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市眨９１點子，報６﹒９３４０

《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２７５，較上個交易日貶

１７２點子，為２０１７年１月５日以來的２１個月新低，上個交易日報６﹒９１０３。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開９１﹒點子，報６﹒９３４０，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒９２４９。甫開市跌幅擴大，目前在６﹒９３６３徘徊。（ａｃ）

