《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２７５，較上個交易日貶
１７２點子，為２０１７年１月５日以來的２１個月新低，上個交易日報６﹒９１０３。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開９１﹒點子，報６﹒９３４０，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒９２４９。甫開市跌幅擴大，目前在６﹒９３６３徘徊。（ａｃ）
18/10/2018 09:37
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市眨９１點子，報６﹒９３４０
《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２７５，較上個交易日貶
１７２點子，為２０１７年１月５日以來的２１個月新低，上個交易日報６﹒９１０３。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開９１﹒點子，報６﹒９３４０，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒９２４９。甫開市跌幅擴大，目前在６﹒９３６３徘徊。（ａｃ）
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