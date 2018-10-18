《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行昨天（１７日）沒逆回購操作，今日公布，目前銀行
體系流動性總量處於較高水平，可吸收稅期、政府債券發行繳款等因素的影響，今日不開展公開
市場操作。今日亦沒逆回購到期，即零投放零回籠。（ａｃ）
18/10/2018 09:26
【人行收水】人行連續十二日沒逆回購操作，今日零投放零回籠
《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行昨天（１７日）沒逆回購操作，今日公布，目前銀行
體系流動性總量處於較高水平，可吸收稅期、政府債券發行繳款等因素的影響，今日不開展公開
市場操作。今日亦沒逆回購到期，即零投放零回籠。（ａｃ）
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