《經濟通通訊社１８日專訊》對於「美國退出萬國郵政聯盟」行動，中國外交部發言人陸慷
回應指，美方近來做出了不止一兩個「退群」的決定，對此表示遺憾，並稱：「美方有自己的考
慮，但沒必要拿中國說事兒。」他又指，萬國郵政聯盟是負責國際郵政事務的聯合國專門機構，
中方一貫倡導並致力於維護多邊主義，積極參與並支持萬國郵政聯盟工作，為國際郵政事業發展
作出自己的貢獻。（ｅｎ）
18/10/2018 18:51
【貿易開戰】外交部：對美退出萬國郵政感遺憾，美方有自己的考慮
《經濟通通訊社１８日專訊》對於「美國退出萬國郵政聯盟」行動，中國外交部發言人陸慷
回應指，美方近來做出了不止一兩個「退群」的決定，對此表示遺憾，並稱：「美方有自己的考
慮，但沒必要拿中國說事兒。」他又指，萬國郵政聯盟是負責國際郵政事務的聯合國專門機構，
中方一貫倡導並致力於維護多邊主義，積極參與並支持萬國郵政聯盟工作，為國際郵政事業發展
作出自己的貢獻。（ｅｎ）
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