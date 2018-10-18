【聚焦數據】西南證券：地方債加速發行推升Ｍ２，實體經濟融資弱

《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，９月新增人民幣貸款１﹒３８萬億元，略高市

場預期的１﹒３５萬億元。９月末，Ｍ２同比增長８﹒３％，符合市場預期，Ｍ１同比增長４％

，增速比上月末高０﹒１個百分點。

西南證券宏觀分析師楊業偉表示，９月廣義貨幣（Ｍ２）同比增長８﹒３％，增速較上月提

升０﹒１個百分點，地方政府債快速發行是推升Ｍ２增速主要原因，但Ｍ２增速依然處於較低水

平，而Ｍ１同比增長４％，增速較上月小幅回升０﹒１個百分點，依然低位徘徊，顯示企業經濟

活動依然疲弱。

楊業偉表示，貨幣政策傳導渠道不暢，實體經濟融資依然疲弱。社融統計口徑調整難掩實體

經濟融資疲弱，中長期貸款低迷與表外融資繼續大幅收縮，顯示實體經濟資金面並未改善。在人

行連續降準，金融市場流動性持續寬鬆環境下，實體經濟資金面依然偏緊，主要是由於貨幣政策

傳導渠道不暢。一方面，地方政府債務管控和房地產融資限制抑制了實體融資需求，另一方面，

資本金不足和資管新規降低了金融機構資金可投放規模。

他表示，實體信用偏緊環境下，經濟下行壓力可能繼續加大。隨著經濟下行，財政政策發力

程度可能上升，地方政府專項債可能成為政府短期穩定經濟的重要工具。（ｂｉ）

