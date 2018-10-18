【貿易開戰】據報俄羅斯總理１１月初訪問中國，將參加農產品會談

《經濟通通訊社１８日專訊》據俄羅斯《消息報》引述知情人士表示，俄羅斯總理梅德韋傑

夫將於１１月初訪問中國。受中美貿易戰影響，中國擬尋求多元化農產品進口渠道。

俄總理將首先參加１１月５日在上海開幕的中國國際進口博覽會，屆時將有１００多家俄羅

斯公司參展，其中大部分來自農業。１１月７日，將按照計劃在北京參加俄羅斯與中國政府首腦

會議。（ｂｉ）

