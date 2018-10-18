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即市新聞

18/10/2018 15:37

【質押風險】東方園林回應政府馳援傳聞：因應市況採取預防性措施

　　《經濟通通訊社１８日專訊》針對北京證監局與逾２０名債權人召開會議，協商暫不對東方
園林（深：００２３１０）股權質押進行強制平倉的傳聞。據《２１世紀經濟報道》引述東方園
林回應指，這次協商是上級主管部門考慮到目前股市異動情況採取的預防性措施，強調目前公司
控股股東的質押狀況在安全線內。
　　公司表示，目前債務及現金流狀況均在可控範圍之內，質押股權目前沒有平倉風險，對公司
的正常業務發展不會有任何影響，已針對各種情況做了應對方案，控股股東也將採取一切有效措
施積極履行償債義務，目前在積極有效推進中。

＊東方園林：轉讓股權予國資或央企，助降股權質押風險＊

　　東方園林此前發公告稱，實控人何巧女擬將其１０％股權轉讓給地方國資或央企，以引進戰
投緩解目前的流動性危機，此舉被認為可能涉及東方園林實際控制權的變更。對此，東方園林回
應稱，公司目前股權集中，實際控制人何巧女及唐凱的本次股權轉讓不涉及公司控制權變更。
　　東方園林又指，一直採取保持穩健經營策略，本次新吸納綜合性戰略股東的決策以符合上市
公司利益為原則，控股股東將由此獲得大量資金，降低股權質押風險，公司有望從中獲得大量項
目機遇和當地政府財稅政策支持，相信此次引入國資，將為上市公司業務發展帶來直接實質性支
持。（ｂｉ）

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