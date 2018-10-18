【ＦＯＣＵＳ】「匯率操縱國」引而不發，侵侵另闢新戰線制華

【ＦＯＣＵＳ】美國財政部最新《宏觀經濟和外匯政策報告》未將中國列為「匯率操縱國（

ｃｕｒｒｅｎｃｙ ｍａｎｉｐｕｌａｔｏｒ）」，不過，對人民幣引而不發的侵侵就即時開闢

另一「制華」新戰線，擬「退群」有１４４年歷史的萬國郵政聯盟（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ

Ｐｏｓｔａｌ Ｕｎｉｏｎ），拖累兩大中國電商巨頭阿里、京東分別挫１﹒８％、３﹒８％。

一邊是侵侵多線出擊擠壓（ｓｑｕｅｅｚｅ）中國，另一邊是美國競爭力自０８金融海嘯後

重返全球「老大」，無論周五（１９日）公布的內地三季度ＧＤＰ增速會否降至６﹒６％的９年

新低，中港股市的逆風恐遠未停止。



＊擬設郵費自行費率馳援貿易戰＊



由於美國６０％的貨運來自中企，白宮就不公平郵費向萬國郵政聯盟發出譴責信的舉動，被

解讀為針對中國。根據聯盟的終端費（ｔｅｒｍｉｎａｌ ｄｕｅｓ）機制，各成員國按經濟發

達水平分為「目標國（發達國家）」和「過渡國（發展中國家）」，並允許「過渡國」獲得郵費

補償。

白宮指摘此機制對美國郵政造成巨大的成本，帶來假貨和危險藥物等問題，並引發亞馬遜等

大型零售商和ＵＰＳ等航運巨頭的抱怨。據測算，以聯盟規定的最大重量４﹒４磅包裹計算，從

中國寄往美國的郵費約為５美元，遠低於從三藩市寄往紐約的約１０－２０美元。美國全國製造

商協會就指，僅上個財年，美國郵政因此損失多達約１﹒７億美元。

有鑑於此，白宮稱，可能最早在６個月後，對２公斤或以下包裹實行「自行費率（ｓｅｌｆ

－ｄｅｃｌａｒｅ ｒａｔｅｓ）」以確保資費與成本相當，避免重大的經濟扭曲。分析認為，

此舉是特朗普制衡中國、懲罰其不公平貿易政策協調行動的一部分。



＊東南亞暗湧，衝擊內地製造業＊



聯想侵侵較早前祭出的貿易協定「毒丸計劃」，以及「五眼聯盟」加強與日德就中國全球擴

張的情報合作，加上馬來西亞、塞拉利昂就一帶一路項目「反水」，有評論指，中國面對的全球

反制才剛剛開始。

無獨有偶，就在美國智庫蘭德公司近日發表研究指，「東南亞的發展中國家是中國戰略重中

之重，印尼、馬來西亞、泰國、越南是北京利益的核心」前周，侵侵簽署法案，宣布設立「美國

國際開發金融公司（ＵＳＩＤＦＣ）」，授權其向有意在發展中國家做生意的美國公司提供

６００億美元貸款、貸款擔保和保險，為繼提出「印太戰略」後，再出招遏制北京借經濟、技術

援助在發展中國家的影響力。

侵侵拉攏墨西哥、加拿大、日本等後，下一步會否煽動東南亞國家「ｕｎｆｒｉｅｎｄ」中

國，尚未可知。不過，從內地行業龍頭歌爾聲學（深：００２２４１）據報擬將蘋果生產線搬往

越南、利豐（００４９４）逐步擴大來自東南亞的採購以及９月財新中國製造業ＰＭＩ結束連續

１５個月擴張看，暗湧已經開始。（經濟通通訊社 俞瑾）

