《經濟通通訊社１８日專訊》中信泰富表示，馬鞍山落禾沙臨海大宅項目，正式命名為「Ｔ
ｈｅ Ｅｎｔｒａｎｃｅ峻源」。
有關項目由３座住宅大樓組成，提供１４８伙單位，實用面積由８７９至１６５６平方呎，
間隔包括三房一套及四房雙套，另有８伙超過２０００平方呎的特色單位切合不同家庭需要。
項目鄰近多個自然勝景，毗鄰馬鞍山郊野公園、烏溪沙碼頭、泥涌碼頭、白石高爾夫球練習
場及海星灣等。（ｃｙ）
18/10/2018 15:11
【本港樓市】中信泰富落禾沙大宅項目，可提供１４８伙單位
《經濟通通訊社１８日專訊》中信泰富表示，馬鞍山落禾沙臨海大宅項目，正式命名為「Ｔ
ｈｅ Ｅｎｔｒａｎｃｅ峻源」。
有關項目由３座住宅大樓組成，提供１４８伙單位，實用面積由８７９至１６５６平方呎，
間隔包括三房一套及四房雙套，另有８伙超過２０００平方呎的特色單位切合不同家庭需要。
項目鄰近多個自然勝景，毗鄰馬鞍山郊野公園、烏溪沙碼頭、泥涌碼頭、白石高爾夫球練習
場及海星灣等。（ｃｙ）
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