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18/10/2018 18:21

【本港樓市】世邦魏理仕：主要商業區寫字樓租金明年錄５％內跌幅

　　《經濟通通訊社１８日專訊》世邦魏理仕香港顧問及交易服務－辦公樓執行董事駱應銘表示
，鰂魚涌的太古坊一座和黃竹坑的Ｓｏｕｔｈ　Ｉｓｌａｎｄ　Ｐｌａｃｅ相繼於第三季落成，
帶動整個甲級寫字樓市場的淨吸納量達１３０萬平方呎，是自２０１５年第二季以來的最高紀錄

　　但除了這些新落成的商廈，整體租賃氣氛比前兩個季度減弱。曾經是主要需求來源的中資企
業在這個季度採取了較為保守的租賃策略，佔所有租賃活動的比例由第二季度的１８﹒７％下跌
至１１﹒８％。

＊主要商業區的寫字樓租金明年錄５％內跌幅＊

　　包括共享工作間及服務式寫字樓在內的靈活工作間營運商成為了這個季度最大的寫字樓租戶
，共承租了２０﹒４萬呎。現時九龍是這類營運商的落戶點，主要因為該區租金較低及容易找到
大樓面的單位。
　　中環的空置率進一步下跌至０﹒８％，極低空置率帶動租金創出歷史新高。但受著環球經濟
不明朗因素影響及企業擴充業務需求回軟，該行相信在主要商業區的寫字樓租金會於明年錄得
５％以內的跌幅。
　　另外，本地顧客和遊客的強勁需求可讓香港零售市場維持穩健，但加息周期的啟動會令消費
者信心下跌，零售商亦會因而變得更加謹慎。主要地區的街鋪和商場租金在２０１８年餘下日子
和２０１９年會保持平穩。（ｃｙ）

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