【ＩＰＯ反應】潤利海事（０２６８２）延期上市

《經濟通通訊社１８日專訊》提供船舶租賃服務的潤利海事（０２６８２）宣布，終止公開

發售包銷協議，據此，將不會訂立配售的定價協議及包銷協議。因此，目前股份發售將不會按原

定計劃進行。

潤利海事此前宣布招股計劃，招股價介乎０﹒５至０﹒６元，以每手４０００股為買賣單位

，入場費約２４２４﹒１８元，集資規模１﹒２５億至１﹒５億元，預期下周三（２３日）在聯

交所主板買賣。（ｈｍ）

