《經濟通通訊社１８日專訊》提供船舶租賃服務的潤利海事（０２６８２）宣布，終止公開
發售包銷協議，據此，將不會訂立配售的定價協議及包銷協議。因此，目前股份發售將不會按原
定計劃進行。
潤利海事此前宣布招股計劃，招股價介乎０﹒５至０﹒６元，以每手４０００股為買賣單位
，入場費約２４２４﹒１８元，集資規模１﹒２５億至１﹒５億元，預期下周三（２３日）在聯
交所主板買賣。（ｈｍ）
18/10/2018 08:09
【ＩＰＯ反應】潤利海事（０２６８２）延期上市
《經濟通通訊社１８日專訊》提供船舶租賃服務的潤利海事（０２６８２）宣布，終止公開
發售包銷協議，據此，將不會訂立配售的定價協議及包銷協議。因此，目前股份發售將不會按原
定計劃進行。
潤利海事此前宣布招股計劃，招股價介乎０﹒５至０﹒６元，以每手４０００股為買賣單位
，入場費約２４２４﹒１８元，集資規模１﹒２５億至１﹒５億元，預期下周三（２３日）在聯
交所主板買賣。（ｈｍ）
|國際動態18/10/2018
沙特作家失蹤 特朗普：勿未審先判
|專訪16/10/2018
迅銷：控制存貨以改善GU毛利率 看好大中華區市場
|FOCUS16/10/2018
【FOCUS】侵侵、意國「大花筒」 勿忘「現金為王」護身符
|國際動態16/10/2018
歐倡愛爾蘭海作關稅邊界 英拒絕
|FOCUS15/10/2018
【FOCUS】侵侵就「記者謎團」交鋒沙特 恐火燒後院
|興證快訊15/10/2018
港股波動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰