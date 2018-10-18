《經濟通通訊社１８日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）宣布，按照中國
企業會計準則，預期今年前三季淨利潤按年增加２１０億元（人民幣．下同）至２１７億元，錄
得增幅５４﹒７％至５６﹒６％。
主因今年前三季度國際原油價格同比增長，公司上游業務大幅改善，同時抓住中下游業務的
有利市場形勢，加大結構調整和優化力度。
期內若扣除非經常性損益，淨利潤將按年增１９８億元至２０５億元，增幅５３﹒９％至
５５﹒８％。（ｈｍ）
18/10/2018 08:06
【企業盈喜】中石化（００３８６）料首三季盈利增最多近５７％
《經濟通通訊社１８日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）宣布，按照中國
企業會計準則，預期今年前三季淨利潤按年增加２１０億元（人民幣．下同）至２１７億元，錄
得增幅５４﹒７％至５６﹒６％。
主因今年前三季度國際原油價格同比增長，公司上游業務大幅改善，同時抓住中下游業務的
有利市場形勢，加大結構調整和優化力度。
期內若扣除非經常性損益，淨利潤將按年增１９８億元至２０５億元，增幅５３﹒９％至
５５﹒８％。（ｈｍ）
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