【企業盈喜】中石化（００３８６）料首三季盈利增最多近５７％

《經濟通通訊社１８日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）宣布，按照中國

企業會計準則，預期今年前三季淨利潤按年增加２１０億元（人民幣．下同）至２１７億元，錄

得增幅５４﹒７％至５６﹒６％。

主因今年前三季度國際原油價格同比增長，公司上游業務大幅改善，同時抓住中下游業務的

有利市場形勢，加大結構調整和優化力度。

期內若扣除非經常性損益，淨利潤將按年增１９８億元至２０５億元，增幅５３﹒９％至

５５﹒８％。（ｈｍ）

