《日入而息》人幣再貶，內地外匯佔款大減，港股走先高後低格局

《今天重點》﹡９月外匯佔款減少１１９４億，創２１個月最大降幅

﹡在岸人幣收盤破６﹒９４關，貶１６０點



《即日市況》﹡港股呈高開低走格局，收２５４５４點跌７點，成交近８７８億元



《深滬股市》﹡滬綜指收跌２﹒９％失二千五，質押風險憂慮加劇



《美元匯價》﹡英通脹未能支持加息，英鎊或下試１﹒２９２；歐元最新報１﹒１５１６╱

２０，日圓最新報１１２﹒４８╱４９



《公司業績》﹡中國鐵塔（００７８８）首三季度純利按年升１７％至１９﹒６億元人民幣

﹡盈富基金（０２８００）末期股息除息日為本月３１日，派息日為１１月

３０日



《公司資訊》﹡龍資源（０１７１２）今日起招股，約入場費２０５０元

﹡Ｍ１能源（０１５５５）出售加拿大石油權益涉１﹒８億元

﹡中信泰富落禾沙大宅項目，可提供１４８伙單位

﹡卡撒天嬌（０２２２３）與名畫家黃建南合作推出名家系列訂製產品

﹡石四藥（０２００５）首三季營業額增４６％至３１億元，毛利率升

﹡守益控股（０２２２７）斥８５０萬坡元收購一新加坡物業

﹡香港醫思醫療（０２１３８）本月首十天銷售合約按年增逾七成

﹡ＭＯＳ ＨＯＵＳＥ（０１６５３）超購約１５﹒６１倍，下限定價

﹡美臻集團（０１８２５）超購１７﹒４倍，一手中籤率三成

﹡新地（０００１６）與騰訊合作，以ＷｅＣｈａｔＰａｙ於新地商場付款可

獲優惠

﹡新濠（００２００）分拆Ｓｔｕｄｉｏ定價１２﹒５美元，將實物分派

﹡煤氣（００００３）注資５﹒５億元人民幣予佛山水務環保股份

﹡莎莎（００１７８）次財季港澳同店銷售上升７﹒１％，銷售較首季放慢

﹡六福（００５９０）第二財季零售業務同店銷售增長１４％

﹡周大福（０１９２９）第二財季中國及港澳零售值分別增長１５％及２５％

﹡首個以澳門作主題渡假村「葡京人」，將於２０２０年開幕；何猷亨不認為

葡京人欠缺賭博元素會影響項目吸引力；考慮興建一條橋貫通上葡京，未知

葡京人會否注入澳博

﹡歌禮製藥（０１６７２）拉維達韋新藥申請已納入擬優先審評名錄

﹡金茂酒店（０６１３９）首三季入住率微跌至７５﹒７％，平均房價跌

１﹒４％

﹡綠科科技國際（００１９５）７月至９月錫產量按季上升１４％

﹡區塊鏈集團（００３６４）董事及聯席主席辭任

﹡綠科科技國際（００１９５）與硅谷國際簽訂合作備忘錄，發展科技項目

﹡漢唐（０１１８７）下周一起上市地位將取消

﹡ 亞洲煤業（００８３５）進入除牌程序的第三階段

﹡富一國際控股（０１４７０）副主席兼首席營運官廖品綜離任

﹡正道集團（０１１８８）解散與安徽天康所組之合資公司，料虧損不超

７９３０萬元

﹡惠理集團（００８０６）９月管理資產按年跌０﹒６％至１６４億美元

﹡中再保（０１５０８）首九個月保費收入升１６﹒５％

﹡華潤醫藥（０３３２０）派特息１６億元予股東華潤及北京國管投資

﹡中國天然氣（００９３１）與挪威ＤＮＶ ＧＬ合作，發展ＬＮＧ價值鏈

﹡宏安（０１２４３）及旭輝（００８８４）油塘新盤命名為「曦臺」，料於

１２月推售

﹡綠心集團（００９４）斥４８３５萬元收購新西蘭一幅土地砍伐權



《國企紅籌》﹡晨鳴紙業（０１８１２）就Ａｒｊｏｗｉｇｇｉｎｓ合營爭議提出仲裁

﹡中國平安（０２３１８）全面升級平安雲，並與ＧｉｔＨｕｂ開展戰略合作

；平保首三季控股子公司總保費收入升１９％至逾５６１５億元人民幣

﹡遠東環球（００８３０）首三季營業收入升９％，經營溢利升１０％

﹡華電國際（０１０７１）首三季發電量按年增８﹒７９％

﹡首創置業（０２８６８）公開掛牌出售北京商業地項目股權予龍湖集團

﹡中國電力新能源（００７３５）首三季合併總發電量按年增１﹒１８％

﹡招商局置地（００９７８）第三季合同銷售總額升８５％

﹡五礦資源（０１２０８）第三季電解銅產量按年升４％至３﹒４８萬噸



《神州民企》﹡騰訊（００７００）兩名前高層創立新通訊應用程式

﹡中國綠色（００９０４）建議股份２０合１，每手改為８０００股



《中國要聞》﹡北京廣州等與當地國資部門部署紓解Ａ股權質押風險

﹡許家印蟬聯胡潤地產首富，楊惠妍、王健林進入前三

﹡李克強出訪荷蘭簽約百億美元大單

﹡阿里巴巴２０億入股酒類電商１９１９，成第二大股東

﹡習近平稱脫貧攻堅進入最為關鍵階段

﹡劉鶴稱必須高度重視中小微企業困難，採精準措施支持

﹡銀保監會要求中郵人壽整改境外投資違規行為

﹡深交所與莫交所、華交所將在多方面開展合作

﹡人行表示９月外幣存貸款繼續雙降，降幅均擴大；人行連續十二日沒逆回購

操作，今日零投放零回籠；人行張文紅稱前三季度社融結構呈「兩多一少」

特點

﹡新華社表示嚴格把關網遊內容，防混淆歷史真相遊戲氾濫

﹡廣東中山推１６幅現房銷售地塊，３宗流拍

﹡泰達宏利養老基金延長募集，內地首宗

﹡巨人網絡擬回購１０億元至２０億元股票

﹡鄭商所王曉明稱爭取年內實現ＰＴＡ引入境外交易者

﹡小米投資的寓見公寓曝出資金鏈斷裂

﹡中國８月減持５９億美元美國國債，持有量創一年新低

﹡據報俄羅斯總理１１月初訪問中國，將參加農產品會談

﹡商務部表示首９月中國對外非金融類直投同比增５﹒１％；９月ＦＤＩ為

１１４億美元，增８﹒３％；全國供應鏈創新與應用試點進入全面實施；首

三季中美雙邊貿易增長，說明兩國具互補性；貿易戰影響民企，各級政府正

出台措施助應對

﹡東方園林回應政府馳援傳聞：因應市況採取預防性措施；政府出手，要求東

方園林債權人對質押股份暫不強平倉

方園林債權人對質押股份暫不強平倉

﹡逾４萬億股權質押融資風險浮現，１３隻高質押股跌停

﹡三季度銀監罰單超８００張，農商行成重災區

﹡中證監表示推動完善上市公司股份回購制度後續立法

﹡各地銀監局及保監局「一把手」在京開會；銀保監會開展信保業務專項自查

，圈定八大內容；銀保監合併後首張罰單，新華保險被罰款共２２７萬；安

誠財險關聯交易存漏洞，相關業務被禁半年

﹡京東物流表示個人快遞正式啟動，北上廣先試行

﹡廣東銀監局表示對暫時困難重點外貿企業，資金適當傾斜

﹡李書福稱中國汽車製造商必須自力更生，掌握核心技術

﹡英國石油公司斥約１５億在天津新建潤滑油調配廠

﹡財政部表示９月全國公共預算收入增２％，增速年內最低；減稅降費續落地

，財政及稅收收入增速年內低



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報９９５３﹒７３點



《其他消息》﹡坊間倡收新界地不填海，黃偉綸稱仍未能滿足土地需求；明年首季或第二季

，向立會申請工程研究撥款

﹡申訴專員批房署無審時度勢，善用屋邨儲物室或空格位改建成住宅；房署表

示４０個公屋儲物室已改成住宅單位，另有３０個獲批改建

﹡金管局擴大人民幣流動資金安排合格抵押品名單，納入美元國債

﹡新一期居屋兩輪申請暫累計收表破２６萬份，超額認購近６０倍

﹡９月工廈買賣登記今年最少，後市觀望活化新安排

﹡換領新智能身份證計劃年底開展，８５及８６年出生者優先換證

﹡本港８月香港商品出口貨量按年上升１０﹒５％

﹡大嶼山長沙嶼南道地皮下周五截標，估值３﹒４１億元

﹡「白居二」２５００名成功申請者將於明日獲發批准信

﹡深股通額度全日用２﹒８３億元；滬股通流走７﹒５５億

﹡ＡｌｉｐａｙＨＫ發布交通易乘碼技術，過程平均約０﹒３秒完成

﹡ＴＮＧ收購印尼電子錢包ＷａｌｌｅｔＫｕ

﹡屯門弦海首批推７５伙，折實入場費由２８９萬元起

﹡林嘉麒稱地產股中短期向下發展，負面因素未完全反映

﹡渣打匯豐等七行合作，擬年底前共建數碼貿易信息網絡

﹡證監會網站推出新功能，鼓勵公眾舉報欺詐及失當行為

﹡房協表示長者換樓計劃約千七戶符合資格，冀明年中推行

﹡唐家成稱任內最自豪推出互聯互通，努力與中證監商討擴大互通範疇

﹡商廈９月買賣錄半年最少，涉及金額創２８月新低

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