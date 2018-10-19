《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３７９．４５ 跌 ３２７．２３點╱１．２７％
標普５００ ２７６８．７８ 跌 ４０．４３點╱１．４４％
納斯達克 ７４８５．１４ 跌 １５７．５６點╱２．０６％
倫敦富時１００ ７０２６．９９ 跌 ２７．６１點╱０．３９％
法蘭克福ＤＡＸ １１５８９．２１ 跌 １２５．８２點╱１．０７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１１６．７９ 跌 ２８．１６點╱０．５５％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．２０，歐元兌美元１．１４６１
19/10/2018 08:02
《日出而作》道指挫３２７點，歐盟批意國預算歐元下跌，油價續跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３７９．４５ 跌 ３２７．２３點╱１．２７％
標普５００ ２７６８．７８ 跌 ４０．４３點╱１．４４％
納斯達克 ７４８５．１４ 跌 １５７．５６點╱２．０６％
倫敦富時１００ ７０２６．９９ 跌 ２７．６１點╱０．３９％
法蘭克福ＤＡＸ １１５８９．２１ 跌 １２５．８２點╱１．０７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１１６．７９ 跌 ２８．１６點╱０．５５％
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