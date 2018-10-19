《華爾街內望》意大利預算違規和美沙關係緊張，拖低美股逾１％

《經濟通通訊社１９日專訊》美國股市周四（１８日）收盤下跌逾１％，因歐盟就意大利預

算問題發出警告，同時，美國和沙特之間可能出現緊張關係的擔憂加劇，削弱了投資者的風險胃

納。



＊意大利預算問題和美沙局勢緊張，打壓美股＊



標普５００科技股指數和非必需消費品類股下跌逾２％，科技股占較大權重的納斯達克指數

跌幅也超過２％。在標普各主要類股中，僅有被視為防禦型板塊的公用事業股和房地產股收盤沒

有下跌。

美國財長努欽退出了在沙特舉行的投資者大會，同時，白宮正在等待對沙特記者卡舒吉失蹤

事件的調查結果，令美國和沙特之間的關係更為緊張。



＊貿易戰和加息因素顯現於商務飛機製造商業績＊



貿易戰和加息的負面因素在Ｃｅｓｓｎａ商務飛機製造商Ｔｅｘｔｒｏｎ和設備租賃公司

Ｕｎｉｔｅｄ Ｒｅｎｔａｌｓ的疲弱業績中顯現。Ｔｅｘｔｒｏｎ暴跌１１﹒３％，

Ｕｎｉｔｅｄ Ｒｅｎｔａｌｓ重挫１５﹒０％，而包裝公司Ｓｅａｌｅｄ Ａｉｒ Ｃｏｒｐ

大幅下滑８﹒３％，此前該公司下調全年盈利預估，因原材料成本上升和運費增加。

道瓊工業指數收市下跌３２７﹒２３點或１﹒３％，至２５３７９﹒４５點；標普５００指

數跌４０﹒４３點或１﹒４％，至２７６８﹒７８點；納斯達克指數跌１５７﹒５６點或

２﹒１％，至７４８５﹒１４點。

菲利普莫里斯國際（Ｐｈｉｌｉｐ Ｍｏｒｒｉｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）勁升

３﹒５％，此前該公司公布的季度盈利和營收高於分析師預期。



＊美債避險需求上升，債息回落＊



美國公債收益率周四下滑，因受美股進一步下跌提升避險需求，抵消了由市場擔心美國聯儲

局將進一步升息引發的沽壓。

指標１０年期公債收益率報３﹒１７３％，較周三（１７日）尾盤跌０﹒６個基點。該收益

率周四稍早觸及一周高點３﹒１７９％，低於上周觸及的七年半高點３﹒２６１％。３０年期公

債收益率逆市上漲，報３﹒３５７％，較周三尾盤上漲約１個基點。（ｈｏ）

