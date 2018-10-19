《窩輪匯智－劉嘉輝》重溫「三小熊」策略

《窩輪匯智》外圍市況仍受不明朗因素籠罩，美股高位調整，美元強勢人民幣下跌，油價回

落金價上升，反映市場波動性的ＶＩＸ指數向上，跡象有可能反映市場的避險意識提升，港股本

周亦再創年內新低，周五力守２５０００點並出現「Ｖ型」反彈。



整體輪證市場的資金流方面則顯得較分歧，不少資金連日來流入包括騰訊（００７００）及

平安（０２３１８）等好倉博反彈，同時間淡倉繼續有大量資金坐倉，個別先沽出熊證獲利，再

轉倉以認沽證繼續部署。



整體引伸波幅水平升至三個月高位，投資者會發現現水平窩輪實際槓桿的吸引力有可能會較

前陣子為低。因為引伸波幅為評估認股證的最重要指標之一，市場一般以此作為比較認股證平貴

的指標。



如看淡大市，不過擔心高波幅水平投資窩輪風險較大的話，投資者可暫以熊證應市，至於如

何靈活運用作較中線的部署，筆者借這個機會給大家重溫一下，我們年初談及的「三小熊」策略

。



所謂「三小熊」，其實只是一個比喻，並非硬性說要以三隻熊證作部署。簡單來說，投資者

若對後市中線走勢有看法，如在年初恆指三萬點樓上，認為已見頂要回落的話，當時可以離現貨

距離遠一點的熊證作首注買入，其後若市況走出預期的姿態，則可先獲利，並以較少資金買入收

回價貼一點的熊證繼續坐倉，周而復始，直至最後一隻熊證被收回為止。



透過轉倉的操作，好處是投資者可分段獲利，只將餘下的部分利潤滾存到下一只熊證身上，

即使最後市況扭轉逆市令最後一注熊證收回，口袋裡已穩袋所有早前的利潤。假如看錯方向，牛

熊證的收回機制有自動止蝕功能。投資者的最大損失只會等於本金，並不會潛及追收保證金。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

