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19/10/2018 15:47

【脫歐之後】歐盟談判代表：已經和英國達成９０％脫歐協議

　　《經濟通通訊社１９日專訊》歐盟負責英國「脫歐」事務談判的首席代表巴尼爾
（Ｍｉｃｈｅｌ　Ｂａｒｎｉｅｒ）周五表示，英國脫歐協議已達成９０％，但愛爾蘭邊界問題
持續困難。
　　英國首相特文翠珊和其他歐盟領袖上日表示，相信他們可以達成「脫歐」協定。不過，雙方
在如何解決愛爾蘭邊境問題方面仍爭執不下。
　　文翠珊暗示，可以考慮把英國明年３月退出歐盟之後的過渡期延長「幾個月」。（ｅｃ）

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