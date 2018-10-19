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19/10/2018 14:03

劉鶴接力維穩Ａ股急彈，恒指升幅擴大至２８０點，報２５７３５

　　《經濟通通訊社１９日專訊》繼一行兩會開腔維穩後，國務院副總理劉鶴接力，刺激Ａ股急
彈逾２％，恆指亦順勢擴大升幅，目前升近３００點。
　　午後《新華社》刊出國務院副總理劉鶴接受訪問的文章，指股市的調整正為股市長期健康發
展創造出好的投資機會，而目前中美正就貿易問題接觸。Ａ場午後由升轉跌，滬綜指目前已飆升
２﹒２８％，報２５４３﹒０８點；而港股最新報２５７３５，升２８０點或升１﹒１０％，主
板成交６１５﹒４２億元。國企指數報１０３０６點，升１﹒６７％或升１６９點。
　　碧桂園（０２００７）報８﹒４元，升５％，為升幅最大恆指成分股；舜宇光學
（０２３８２）早段一度下插５％，現價倒升３﹒９９％，報８６﹒１元。

　　表列５大升幅及跌幅恆指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園　（０２００７）　　　８﹒４０元　　　升５﹒００％
　　舜宇光學（０２３８２）　　８６﹒１０元　　　升３﹒９９％
　　吉利汽車（００１７５）　　１４﹒２４元　　　升３﹒９４％
　　中生製藥（０１１７７）　　　６﹒８１元　　　升３﹒５０％
　　華潤置地（０１１０９）　　２５﹒６０元　　　升３﹒４３％

　　華潤電力（００８３６）　　１２﹒９２元　　　跌２﹒４２％
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒６７元　　　跌１﹒８１％
　　申洲國際（０２３１３）　　８３﹒４０元　　　跌１﹒８２％
　　中海油　（００８８３）　　１４﹒４０元　　　跌１﹒５０％
　　長和　　（００００１）　　８０﹒００元　　　跌０﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｌ）

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