【意國新危機】歐盟批意大利財政預算嚴重違反歐盟開支條例

《經濟通通訊社１９日專訊》歐盟旗下經濟事務委員會致函意大利政府，信中批評意國

２０１９年財政預算方案嚴重違反歐盟開支條例，並要求對方就預算案作出澄清。

據歐盟早前表示，意大利２０１９年財政預算赤字已佔國內生產總值（ＧＤＰ）約

０﹒８％，而歐盟則要求各成員國財政赤字佔ＧＤＰ的比例須削至０﹒６％。

意大利預算前景未明朗，該國１０年期債息一度飆至３﹒７３８厘。相反，德國１０年期債

息則回落至０﹒４０８厘。歐元兌美元昨日急挫０﹒４２％，收報１﹒１４５３。（ｔｔ）

