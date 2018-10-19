《經濟通通訊社１９日專訊》歐盟旗下經濟事務委員會致函意大利政府，信中批評意國
２０１９年財政預算方案嚴重違反歐盟開支條例，並要求對方就預算案作出澄清。
據歐盟早前表示，意大利２０１９年財政預算赤字已佔國內生產總值（ＧＤＰ）約
０﹒８％，而歐盟則要求各成員國財政赤字佔ＧＤＰ的比例須削至０﹒６％。
意大利預算前景未明朗，該國１０年期債息一度飆至３﹒７３８厘。相反，德國１０年期債
息則回落至０﹒４０８厘。歐元兌美元昨日急挫０﹒４２％，收報１﹒１４５３。（ｔｔ）
19/10/2018 08:22
【意國新危機】歐盟批意大利財政預算嚴重違反歐盟開支條例
《經濟通通訊社１９日專訊》歐盟旗下經濟事務委員會致函意大利政府，信中批評意國
２０１９年財政預算方案嚴重違反歐盟開支條例，並要求對方就預算案作出澄清。
據歐盟早前表示，意大利２０１９年財政預算赤字已佔國內生產總值（ＧＤＰ）約
０﹒８％，而歐盟則要求各成員國財政赤字佔ＧＤＰ的比例須削至０﹒６％。
意大利預算前景未明朗，該國１０年期債息一度飆至３﹒７３８厘。相反，德國１０年期債
息則回落至０﹒４０８厘。歐元兌美元昨日急挫０﹒４２％，收報１﹒１４５３。（ｔｔ）
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